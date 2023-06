Islândia 1-2 Eslováquia Resumo e Gols: Um grande gol de Kuka e Golonzo deu início aos eslovacos! – vídeo

Resumos e golos Islândia 1-2 Eslováquia: Resumos da terceira eliminatória do Grupo J de qualificação para o Euro 2024

A Eslováquia venceu a Islândia por 2-1 em Laugardalsvöllur, em Reykjavík, em jogo da terceira jornada do Grupo J das eliminatórias do Euro 2024. O bom momento continua para os eslovacos, já que estão atrás dos portugueses e também vencendo entre os aquecedores. Milan Coca abriu o placar com um chute certeiro aos 27 minutos, mas os donos da casa empataram aos 41 minutos na cobrança de pênalti por Finnbogason. No segundo tempo, as duas equipes tentaram a vitória, mas a sorte virou para os eslovacos aos 70 minutos, quando a bola rebateu em Suslov e provocou Runarson a favor dos eslovacos por 2 a 1. Skriniar e Lobotka jogam por 90 minutos, e provavelmente foi a última ou penúltima partida da carreira de Hamsik no futebol com assistências. A Eslováquia subiu para 7 pontos na segunda colocação, e a Islândia permaneceu na terceira colocação.

Destaques e gols da partida:

Islândia – Eslováquia 1-2

27, Kucka (S), 41 caneta. Finnbogason (I), 70° Suslov (o)

Islândia (4-3-3): Runarsson, Sampsted (82′ S. Magnusson), Ingason, Palsson, H. Magnusson, Willumsson, Friedriksson, J. Gudmundsson, A. Gudmundsson, Finnbogason (64 Haraldsson), Thorsteinsson (64 Ellertsson).

Eslováquia (4-3-3): Dubravka, Pekarik, Caci, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Hamsik (82 ′ Bero), Schranz (82 ′ Duris), Polievka (58 Suslov), Mak (58 Bozenik).

Amonita: Pekarek, H. Magnuson