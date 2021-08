Olimpíadas, ouro de McLaughlin, recorde mundial em 400 barreiras

Mais 400 obstáculos para gritar, ainda um recorde mundial que foi ofuscado em vez de derrotado. Sidney McLaughlin ultrapassou a atual campeã Dalila Muhammad com 51 “46, removendo 44 centavos do limite anterior que ela havia estabelecido nesta temporada. A partida é um derby americano muito quente em que Muhammad tenta intimidar seu parceiro com uma largada completa. Mas McLaughlin ainda está à tona e na final bate seu companheiro que também está bem abaixo do recorde mundial, parando em 51 polegadas 58. O holandês Fimke Paul também é muito forte, terminando em terceiro com 52 polegadas 03 do novo recorde europeu, apenas sucumbindo na final da final frenético McLaughlin. Não é apenas o recorde mundial, mas também o mais rápido dos 400 obstáculos femininos de todos os tempos, mesmo como um complexo de pódio, como aconteceu entre os homens apenas 24 horas atrás. Este é o terceiro recorde mundial obtido no novo Estádio Nacional de Tóquio depois A venezuelana Yulimar Rojas na tripla (15,67) e a norueguesa Karsten Warholm nas 400 barreiras (45 “94).

Paulo Dal Mullen não conseguiu. Seu quarto lugar a 13 “40 não foi suficiente para repetir o azul em 110 obstáculos. Em suas semifinais, o ídolo da casa japonesa Taio Kanai cai, que mesmo assim se levanta e termina o teste para homenagear sua participação nos Jogos. Melhor O tempo aqui é Grant Holloway, o favorito para a medalha de ouro. No decatlo, o canadense Damian Warner teve um ótimo começo, primeiro acertando 100 em 10 em 12, depois estabelecendo o recorde olímpico de salto em distância para multi-eventos com 8,24. No heptatlo, o top 100 com barreiras foi o americano Kendall Williams com 12 “97. No geral, há um esforço para colocar os EUA de volta na pista também: no quadro geral de medalhas, no entanto, a China ainda tem uma vantagem importante com mais sete medalhas de ouro (32 contra 25).