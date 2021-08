Dzeko, Zaniolo e Mayoral dão a vitória a Mo

Tabela

Belenenses Roma 1-3 (15 ‘estamos indo, 20’ Džeko, 56 ‘Zaniolo, 85’ Borja Mayoral)

Belenensis (3-5-2):Louise Philippe Fett (46 ‘Trova Bunny), Thomas Ribeiro (46’ Danny Henrichs), Chima Akas (centro) (46 ‘Henrique Perez); Diogo Calella (46 ‘Jójó), Cesar Souza (46’ Chico Teixeira), Yaya Sitoli (46 ‘Afonso Taira) [C]), Lukovic (46 ‘Afonso Souza), Nilton Varela (46’ Andre Lopez); Casira (46 ‘Pedro Nuno, 73’ Rafael Lopez), N’Dour (46 ‘Luis Mota).

Disponível:João Montero, Alvaro Ramalho.

todo o mundo.: Armando Teixeira “Betty”.

Roma (4-2-3-1):Rui Patricio (46 ‘Fuzzato); Karsdorp (86 ‘Reynolds), Mancini (46’ Ibanez), Smalling (67 ‘Kumpula), Trippi (46’ Calafiore); POV (46 ‘Mkhitaryan [C]), Darbo (46 ‘Diawara); Carles Perez (46 ‘Zaniolo), Pellegrini (centro) (86’ der), El Shaarawy (67 ‘Zalewski); Deco (46 ‘Borja Mayoral).

Disponível:Boyer.

todo o mundo.: Jose Mourinho.



Crônica

a outra metade

92′- Termine a partida após dois minutos de recuperação. Roma venceu o Belenenses por 3-1

85 & # 39; Objetivo de Roma! Borja Mayoral recebe a bola que Zalewski manda na área por 3-1!

82 ‘ – Mkhitaryan, da borda da área de grande penalidade do adversário, chuta e chuta direto para a rede. O placar violento de Gieloroussi, 77, foi desviado de um escanteio de um zagueiro perto de Belainensis.

80 ‘ – a Belainensis Gerencia a posse da bola em busca de um espaço que você não concede atualmente Roma.

77 ‘ – Calviore, próximo ao lado esquerdo curto da área de grande penalidade do adversário, controla o acompanhamento e, com a mão esquerda, chuta para a rede. O remate rasteiro para cruzar o amarelo e o vermelho 61, efectuado por deslize, termina apenas do lado direito.

67′- Mudanças para Roma: fora de Smalling e El Shaarawy, dentro de Kumpula e Zalowski.

55 & # 39; Objetivo de Roma! Erro fatal da defesa portuguesa que com passe para trás serve Zaniolo na frente da baliza. O talento da Roma acomoda o goleiro e, em seguida, lança a bola para o gol. Roma lidera por 2-1!

45 ‘- Começa a segunda parte. Mudanças para Roma: De Rui Patricio, Mancini, Trippi, Darboy, Buff, Perez e Dzeko. Dentro de Fozato, Ibanez, Calaviori, Mkhitaryan, Zaniolo, Diawara e Mayoral.

primeira metade

47′- O primeiro tempo termina dois minutos após a recuperação.

37′- Outra chance para Roma. A bola caiu em Ara, Dzeko tentou à direita ser rejeitado pelo goleiro, na briga Buff tentou novamente, mas uma série de zagueiros cobriu a porta, rejeitando a tentativa do meio-campista.

31′- Carles Perez tenta com a mão esquerda, Luis Felipe recusa.

20 & # 39; Objetivo de Roma! Cruzamento rasteiro da esquerda de Carles Perez, Dzeko é preciso no poste mais distante e empurra a bola para o gol primeiro. Empate a partida novamente, Mourinho aplaude do lado de fora.

19 ‘- Roma ainda dirige. Pontapé de canto de Pellegrini, Bove cospe a bola no poste mais próximo e o guarda-redes desvia por cima da trave.

17′- Roma responde a Dzeko. Resgate da bola no trocarte de Pellegrini, que atende o bósnio na área: esquerda com esquerda desviada pelo goleiro no escanteio.

Dia 15– Alvo Belenenses. El Shaarawy passa de novo para Rui Patricio, o guarda-redes português faz um travão maluco e Nadour a aproveita para recolher a bola e marcar sem problemas.

13 ‘ – Bola de abóbora e corrente nela JackOu então, depois de ganhar uma recuperação com Thomas Ribeiro Perto do canto direito da grande área do adversário, chuta para a rede. O juramento de salto do geluroy # 9 termina do lado de fora da grade.

1′- Festas! A partida começa.