Calendário das Olimpíadas de Tóquio: programa de hoje, 5 de agosto. Corridas, horários, italianos na corrida

O mais recente compromisso para Gregorio Paltrinieri, que está em busca de uma vaga na corrida masculina de 10 km em águas abertas. Depois da medalha de prata nos 800 sl na piscina e da quarta colocação nos 1500 ele quer encerrar o programa no mar como havia planejado. Transpiração complicada devido ao calor e umidade extremos. Depois de deliciar Tampere na liderança masculina, cabe agora a Trost e Vallortigara entrar em pista aos 2,10 por um lugar na final. Às 4h39 o campeão olímpico Marcel Jacobs está de volta: na pista masculina 4x100m com Tortue, Manetti e Bata. Poucos minutos atrás, porém, às 4h30, havia um Chamizo em 74 kg de combate. Semifinais de basquete a partir das 6h30 com América e Austrália, seguidas por França e Eslovênia às 13h