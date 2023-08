Milano, um estádio sem freios em Tarime. Bayern de Munique sobre Kalulu

Milão, 28 de agosto de 2023 – O excelente início de campeonato do Milan anda de mãos dadas com O mercado de transferências não parece querer fechar novamente através de Aldo Rossi: Entre algumas despedidas nas portas e o golpe final, que será dado poucos dias após o final da sessão de verão, o trabalho continua inabalável.

Tármis

Pioli disse claramente que competir em duas competições é o mais difícil possível, pois são necessárias muitas soluções possíveis e identificou o técnico iraniano Emilian. Mehdi Tarmi é o nome apropriado para o cargo de Representante Giro. Para o jogador, que expira no Porto em junho de 2024, Diavolo ofereceu 15 milhões de euros, mas o clube português para deixá-lo sair pede pelo menos 25 milhões: Taremi já foi alvo dos rossoneri no passado, mas devido a restrições às contratações – comunidades foram deixados sozinhos.

Mas agora que a lei mudou, A pressa final é a tentativa a ser feitacom um jogador que parece ter manifestado claramente o desejo de vestir a camisa rossonera em todos os sentidos.

produção |

Existente e deve ser reduzido Em primeiro lugar, o problema do divock orig deve ser resolvidoI: O clube abriu as portas para sua transferência por empréstimo com direito de compra na esperança de que ele fosse um dos clubes interessados ​​no ex-Liverpool, Udinese e TorinoEle se inscreveu formalmente e a granada parecia ter vantagem nas negociações. Satanás de qualquer maneira Ele não quer contribuir para o salário do jogadoragora à margem do projeto de formação de Stefano Pioli, que é o destino que o une Palo Tori gastronômico: O lateral senegalês vem treinando separadamente com outros jogadores excedentes, e há algum tempo há interesse nele por parte do Werder Bremen, que gostaria de uma solução de empréstimo, mas o Milan prefere uma venda definitiva.

Já Alexis Salemakers estará a um passo do Bolonha: o belga aceitou a transferência e agora os dois clubes terão de chegar a um acordo sobre a fórmula. Nas últimas horas, então, ele nascerá Potencial flerte do Bayern de Munique com Pierre KaluluO item foi escolhido para substituir a saída definitiva de Benjamin Pavard rumo ao Inter.

Ainda não chegou nenhuma oferta por parte de Aldo Rossi, do clube alemão, que já teria contactado a comitiva do defesa francês. improvável, A menos que haja um show de monstrosque Pioli decidiu privar-se poucos dias antes do final do mercado de um peão útil como Kalulu, que é capaz de cobrir as funções de zagueiro e lateral.