Alonso: “Vou controlar como Verstappen, não conheço Hamilton” | Fórmula Paixão – Fórmula 1

Fórmula de Verstappen

Max Verstappen Na Holanda, alcançou a nona vitória consecutiva, igualando o recorde de Sebastian Vettel, que remonta a 2013, quando venceu sempre, ao volante de um Red Bull, as últimas nove corridas da temporada. Com o sucesso de ontem, a Red Bull conseguiu treze vitórias no maior número de corridas em 2023, uma sequência que chega a 23 vitórias em 24 tendo também em conta o segundo semestre de 2022.

Números impressionantes, que segundo Fernando Alonso Não deve diminuir o glamour das atuações garantidas todos os fins de semana por Max Verstappen, que pela terceira vez em outras tantas edições não decepcionou a sua torcida em Zandvoort, que mais uma vez pôde aplaudir o seu favorito nas dunas com vista para o mar. Norte.

Provérbios de Fernando Alonso

“às vezes Os resultados de Verstappen foram subestimados – disse Fernando Alonso em conferência de imprensa – Acho que vencer de forma tão dominante em qualquer esporte profissional é muito complicado. Se eu puder fazer o mesmo com o carro dele? Nós, pilotos, somos muito autoconfiantes, então acho que farei o mesmo, não sei se Lewis Hamilton fará o mesmo, mas eu faço. Hamilton também (Alonso se corrigiu com uma risada para evitar polêmica, Sr. Dr.), Além de muitos outros pilotos. Você precisa chegar ao estado de conexão total do aparelho, hoje por exemplo você conseguiu 100% no spa e não nos finais de semana anteriores. Você sempre sente que há espaço para melhorias e que não está 100% satisfeito consigo mesmo, como estou hoje. Acho que Max está fazendo isso 100% mais do que o resto de nós no momento, e é por isso que ele domina”.