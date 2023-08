Classificação por pontos no Campeonato Mundial de Atletismo IAAF 2023: A Itália está em oitavo lugar com 13 finalistas, o melhor resultado após 24 anos!

A Itália conquistou quatro medalhas na Copa do Mundo 2023 no atletismo: ouro para Gianmarco Tampere no salto em altura, prata para Leonardo Fabbri no arremesso de peso, 4×100 masculino e bronze para Antonella Palmisano na distância de 20 km. Este é um brinde luxuoso para Bel Paese, que não está em forma há 22 anosEdmonton: Quatro pódios alcançados em 2001, mas com distribuição 1-1-2 (Fiona May ouro no salto em distância, Fabrizio Mori prata nos 400m com barreiras, Elisabetta Pironi bronzes na caminhada de 20km, Stefano Baldini na maratona). Décimo terceiro no quadro final de medalhas.

Só melhorou em duas ocasiões: Em Gotemburgo 1995 com 6 medalhas (2 ouros, 2 pratas, 2 bronzes, incluindo as focas Fiona May e Michelle Didoni nos 20 km) E na versão local de Roma 1987 com 5 medalhas (Dois ouros, duas pratas, um bronze com a apoteose de Francesco Panetta nos 3.000 metros com obstáculos e Maurizio Damilano nos 20 km). Itália confirmou-se como referência no cenário internacional E caminha com grande otimismo rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois das memoráveis ​​cinco medalhas de ouro conquistadas em Tóquio 2020.

No entanto, a qualidade do movimento de um país não é julgada apenas pelas honras, mas sobretudo pelos prémios O número de finais vencidas, ou seja, o número de atletas que terminaram entre os oito primeiros. Para avaliar o bem-estar de cada país, utiliza-se uma estatística simples: o primeiro seed recebe 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6, e assim sucessivamente até ao ponto previsto para o oitavo. Esta é a classificação dos pontosque retorna um teste mais completo e claro que o obtido na revisão internacional.

A Itália reuniu nada menos que treze finalistas da Copa do Mundo 2023 realizado em Budapeste: empatou com o Sevilla 1999, Não foi bom por 23 anos! Além dos quatro medalhistas é preciso somar: o quarto lugar no 4 x 100 mulheresquinto lugar Larisa Iapichino No salto em distância, sexto lugar Iomide Foloronso Nos 400 metros com barreiras, sexto lugar Sarah Fantini No lançamento do martelo, sétimo lugar 4×400 homenssétimo lugar 4×400 homenssétimo lugar Massimo Stano Na distância de 35 quilômetros, ele terminou em oitavo Daria Derkach No salto triplo, o oitavo lugar Emmanuel Ehemeji no salto triplo.

Assim, a Itália somou 51 pontos e ficou em oitavo lugar na classificação por pontosNo mesmo nível da Austrália e da Holanda. E assim foi a equipe liderada pelo DT Antonio La Torre A terceira seleção europeia Atrás apenas da Grã-Bretanha (quarta com 102 pontos) e da Espanha (sétima com 55 pontos graças às quatro medalhas de ouro conquistadas por dois dos atletas). Hegemonia indiscutível sobre os Estados Unidos (277) à frente da Jamaica (139) e do Quénia (112). A Itália fica atrás de países com grandes tradições no velho continente como a Alemanha (décima segunda com 36 pontos, sem medalhas) e a França (décima sexta com 29 pontos).medalha no extremo) e Polónia (décimo quinto com 31 pontos). Aqui está a classificação de pontos para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023.

Classificação de pontos do Atletismo Mundial 2023

1. EUA 277

2. Jamaica 139

3. Quênia 112

4. Grã-Bretanha 102

5. Etiópia 96

6. Canadá 70

7. Espanha 55

8. Itália 51

8. Austrália 51

8. Holanda 51

11. Japão 37

12. Alemanha 36

13. Noruega 35

14.China 33

15. Polônia 31

16. França 29

17. Cuba 27

17. Suécia 27

19. Uganda 23

19. Ucrânia 23

21. Índia 19

22. Brasil 18

23. Bélgica 17

24. Botsuana 16

25. Finlândia 15

25. Perú 15

25. Eslovênia 15

28. República Tcheca 14

28. Grécia 14

28. Irlanda 14

28. Marrocos 14

28. Nova Zelândia 14

33. Bahrein 13

34. Equador 12

34.Israel 12

36. Hungria 11

37. Burquina Faso 10

37. República Dominicana 10

37. Estoniano 10

37. Lituânia 10

37. Sérvia 10

42. Santa Lúcia 9

42.Venezuela 9

44. Argélia 8

44. Bahamas 8

44. Nigéria 8

44. Romênia 8

44. Suíça 8

49. Colômbia 7

49. Ilhas Virgens Britânicas 7

49. Paquistão 7

49. Filipinas 7

49. Porto Rico 7

54. Áustria 6

54. Barbados 6

54. Costa do Marfim 6

54. Granada 6

54. Portugal 6

54. Catar 6

61. Azerbaijão 5

61. Guatemala 5

61. Letônia 5

61. Lesoto 5

65. Dominicano 4

65. México 4

67. Coreia do Sul 3

68. Burundi 2

68. África do Sul 2

70. Albânia 1

70. Eritreia 1

Foto de : La Presse