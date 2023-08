Mercado de transferências diretas: Roma e Chelsea, acordo sobre Lukaku. Guendouzi para a Lácio, aqui estamos. Beto rumo ao Everton

De Cremona, Coda chega de Gênova

Um golpe que pode reescrever o equilíbrio da segunda divisão. O Cremonese conseguiu contratar o atacante Coda, do Gênova, um dos jogadores mais decisivos do torneio juvenil. “A empresa Cremonese anuncia que adquiriu temporariamente os desempenhos desportivos do jogador de futebol Massimo Coda, de Génova, com direito a resgate”, lê-se no memorando oficial do clube lombardo.