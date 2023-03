Roma-Sassuolo 3-4, renascimento da transmissão ao vivo: erros e protestos no Olympico

Freios Roma no olímpico. Sassuolo venceu por 4-3 Contra a equipa de Salvatore Foti, com Mourinho em campo mas desclassificado. Giallorossi está sempre atrás no placar, Compola expulso (Resultado de falta não autorizada de Berardi desde o terreno) No final da primeira parte ameaça o encontro com a Roma, que perdia por 2-1. Fabbri não mantém a partidaO Olympico paga a equipe que conseguir encontrar o gol de empate.

21:00 Papel de parede de Mourinho onde ele assistiu ao jogo quem expulsou, Mourinho ainda estava no Olimpicokisa: Foi onde ele assistiu ao jogo Leia tudo 20:30 Rosella Sensei, palavras de fogo contra o árbitro As palavras do ex-presidente de Roma Quem ataca o árbitro e Haia Leia tudo 20h15 Lábio Compola antes da cor vermelha Isso foi o que ele disse kumbula Saindo de campo após a expulsão de Fabbri Leia tudo 19h59 96′ – Terminado o jogo Game Over: A Roma perdeu por 4-2 para o Sassuolo. Não conseguiu empatar a segunda posição. 19h57 94′ – Golo de Wijnaldum A Roma tenta até ao fim e chega o golo de Gini Wijnaldum, o primeiro para os amarelos e vermelhos. 19h38 75′ – Sassuolo marca com Pinamonte Sassuolo continua na baliza. Um passe interior de Laurentié para Pinamonti, que sozinho conseguiu bater Rui Patricio Palscavit. Roma – Sassuolo 2-4 19h34 72′ – Zalewski perto de marcar duas vezes Ocasionalmente Roma. Escanteio negado fora do Sassuolo, sim na bola atacar Zaloski que deixa um pé direito forte e central que foi desviado por Consigli. 19h26 63′ – Substituição Sassuolo Duas mudanças para Sassuolo: Ehrlich em Tresolde e Lopez em Obiang 19h18 55′ – Sai Matic, entra Kamara. apitos de serralheiro A intervenção de Matic em Vratesi em um slide: O sérvio pega a bola, mas para Fabri isso é um erro e cartão amarelo. Então Foti decidiu mudar o sérvio: Kamara entra. READ O silêncio de Cristiano Ronaldo após a explosão de Messi e a glória da Argentina 19:12 50′ – Roma marca com Dybala Roma retorna ao jogo. Da pista esquerda de El-Shaarawy para Dybala O da ponta colocou o pé esquerdo na trave mais distante e encontrou a rede. explosão olímpica. 19h08 47′ – Ibanez é perigoso Escanteio DybalaFicar longe ibanez Quem leva o gol, mas o último desvio do zagueiro levanta a bola por cima do gol. 19h06 45′ – Começa o segundo tempo, duas substituições a partir do segundo tempo. Duas mudanças para Roma: Fora de Spinazzola e Bove, dentro de Karsdorp e Dybala 18:52 50′ – termina a primeira parte termina em vaias Para governar a primeira metade do Roma-Sassuolo. Os visitantes lideram por 3-1. 18h50 48′ – Sassuolo marca de grande penalidade Berardi, do The Spot, não está errado: Roma – Sassuolo 1-3 18h49 46′ – Expulsão de Kumbula e cobrança de pênalti a favor de Sassuolo Sassuolo e Kombola foram expulsos na cobrança de uma grande penalidade. Scrum na área, Berardi cai no chão e Cumbula chuta para dentro do scrum. Fabri, com Farr, ordena a punição e expulsão de Albani.

Kumbola, loucura no Roma-Sassuolo: o futebol de Berardi. Expulsão e punição

18h40 40′ – recomeço Sassuolo Sassuolo continua perigoso com uma reinicialização. Os contra-ataques mortais de Roma primeiro Laurentié (alta) Então Pinamonte (rejeitado por Rui Patricio) assusta a Roma. 18h26 26′ – Roma marca com Zaloski Roma encontra o alvo! Cruze à esquerda de Spinazzola que atravessa toda a área, do outro lado Zaloski Na hora, ele esmaga a bola e passa pelo goleiro com uma pomba que desliza para o segundo poste. 18h30 17′ – dobrado por Sassuolo, novamente Laurentié Mais um golo do Sassuolo, novamente com o Llorente. Os Giallorossi foram parados na área, Sassuolo conseguiu rematar sozinho na área. golpe de calcanhar Berardi E ele acertou Spinazzola no primeiro tiro desviado de Tolgan. A bola volta a cair aos pés de Berardi, que a encontra com um cruzamento rasteiro Laurentié o que ainda não está errado. 18h14 13′ – Gol do Sassuolo com Llorente Em frente ao Sassuolo. Passe para trás ruim El Shaarawy Labov Quem perde a bola. De Suoza recupera a bola para Frattesi: seu chute é rebatido por Smalling, mas a bola sai por cima Pinamonte. Um chute do centroavante foi desviado por Rui Patrício, mas depois Llorente da esquerda (sozinho) chuta para o gol. 18h10 9′ – Cartão amarelo para Smalling Cartão amarelo imediato para a Roma. Chris Smalling recebe cartão amarelo de Fabry Tocar: O defensor encontra a bola entre seu estômago e seu braço e a pega. O árbitro não teve dúvidas: protestos em vez do banco do gelorussi. 18:07 7′ – Ibrahim está perto de marcar oportunidade para Roma. Pela direita, Zalewski lança na área, Ibrahim para no peito e tenta parar rapidamente Terminou logo junto à Porta de Sassuolo. 18:01 1′- O jogo começa A partida começou com a Roma em vantagem, com Consigli defendendo o primeiro remate de Wijnaldum. 18h55 Roma, faixas e faixas para Mourinho protesto olímpico contra a desqualificação de Mourinho. três bandeiras Entre Curva Sud e Tribuna Tevere: “Com Mourinho na defesa da Roma”, “Quem defende Collodi Roma é nosso aliado. Vamos Mourinho”, “Quanto mais bater, mais vamos lutar. No estádio 11 Mourinho”. então panolada Do anfiteatro Teveri e Monte Mario para apoiar o treinador.

Roma, Olimpico com Mourinho: Faixas e lenços brancos ante o Sassuolo

5,50 m Todo o estádio de Mourinho Orador ao anunciar as formações Eu queria mencioná-la também não qualificado Mourinho: Mesmo que não esteja no banco, o nosso treinador está em todo o lado: vamos ouvi-lo.. Ao anunciar o nome Todo o estádio respondeu três vezes com “Mourinho”. 17h35 Roma, inicialmente como capitão no início de Smalling Primeira vez como capitão como proprietário de Chris Smalling. Sem Pellegrini e Mancini, o esquadrão de armas foi para os zagueiros. 17h25 Roma e Sassuolo em campo As duas equipes estão em campo para o habitual aquecimento pré-jogo. 17h15 Roma – Sassuolo, troca de cumprimentos entre Pinto e Carnevale Troca de saudações Quem sabe muito sobre ele “Até o próximo mercado”. Thiago bento E carnavais Eles se cumprimentaram em uma pré-jogo pré-jogo à margem: sorrisos e apertos de mão entre os dois que discutiram uma transferência. Vratesi Baseado em alguns homem jovem Roma. 17:00 Roma – Sassuolo Escalações Oficiais Roma(3-5-2): Rui Patrício; Cúmbula, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Pov, Wijnaldum, Spinazzola; Shaarawy; Ibrahim.

treinadorMourinho (suspenso, Fote no banco).

disponível: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Mancini, Celik, Camara, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti, Volpato, Dybala. sassuolo (4-3-3): conselhos; Tolgan, Ferrari, Tresoldi, Rogério; Fratesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonte, Laurent.

treinador: decomposição.

disponívelRousseau, Bigolo, Zorte, Ehrlich, Obiang, Mulder, Alvarez, Huroy, Cid, D’Andrea, Thorsvedt, Defrell, Marchesa, Bajrami. governar: Ferreiros (Ravenna).Assistentes: Capaldo Brenna. Quarto homem: Giwa. Árbitro assistente de vídeo: Pareto. AVAR: criança 16h45 Roma, iniciativa de massas de Mourinho A confirmação das duas jornadas de suspensão uniu o seleccionador mundial dos Giallorossi: vai haver um ambiente especial frente ao Sassuolo Leia tudo 16h30 Roma – Sassuolo, escalações em potencial Roma(3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Ibrahim.

treinadorMourinho (suspenso, Fote no banco).

disponível: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Kumbulla, Celik, Camara, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti, Volpato. Sassuolo (4-3-3): conselho; Zorte, Ehrlich, Tresoldi, Rogério; Vratesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrell, Laurent.

treinador: decomposição.

disponível: Rosso, Bigolo, Lopez, Mulder, Alvarez, Huroy, Sidi, D’Andrea, Thorsvedt, Ferrari, Pinamonte, Marchesa, Bajrami. 16h15 Roma, avanço de Dybala O único hat-trick de três hat-tricks urina Dybala No campeonato italiano, sem um gol sequer de pênalti, foi contra o Neroverdi em 17 de setembro de 2017 (Sassuolo – Juventus 1-3); atacante da Roma Ele não se envolveu em nenhum gol nas últimas duas partidas e não chega a três partidas consecutivas sem gols ou assistências na primeira divisão desde o início de 2023. 16:00 Roma, o alvo está em casa A Roma marcou nos últimos 12 jogos da Serie A Ele não marcou a maior sequência de gols no campeonato sob o comando de um técnico desde os últimos 21 jogos sob o comando de Spalletti (dezembro de 2016 a maio de 2017). Estádio Olímpico – Roma

