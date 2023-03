Agora é oficial: o Campeonato Mundial de Asa Delta 2025 é dedicado à Itália

A notícia vem direto do Porto, Portugal e é Oficial: EU O Campeonato Mundial de Asa Delta 2025 foi concedido à Itália. nomeação proposta Delta Club Laveno E Aeroclube Lega Belottipelo voto unânime expresso pela FAI, W Federação Internacional de Aviação.

A Copa do Mundo de 2025 será precedida no ano anterior por outro evento internacional: i antes da copa do mundo. Trata-se de um tipo de treinamento de área de voo dos pilotos que vão enfrentar os campeonatos mundiais. Ambos os eventos acontecerão em Lavino Mombello, uma cidade na região de Varese com vista para o Lago Maggiore. Exposições e torneios internacionais têm sido muito bem recebidos pelas autoridades locais. A começar pela administração municipal de Laveno, pioneira no apoio à candidatura junto à FA, e das vizinhas Citiglio e Sanggiano a seguir, em colaboração com o Delta Club Laveno e o Aero Club Lega Belotti.

A Itália já tem muita experiência no esporte e se orgulha disso Dez títulos mundiais e seis títulos europeus. O último troféu conquistado e adicionado à longa lista de troféus remonta ao verão passado, na Úmbria, pela equipe composta por Marco Lorenzi, Alessandro Ploner, Manuel Revelli, Filippo Ubicchi, Christian Cech e Davide Guiducci sob a direção de Flavio Tebaldi. de Varese. no momento, Nenhum sistema esportivo trouxe mais títulos para a Itália.