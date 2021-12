Paltrinieri e Miressi as estrelas azuis do último dia! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

15,12: Ai 200 Wellbrock, Paltrinieri, Romanchuk

11.15: I-100 Willbrook, Paltrinieri, Hefnawi

15.07: Estes são os campeões finais de estilo livre de 1500: Acerenza (Ita), Joly (Fra), Wellbrock (Ger), Romanchuk (Uker), Hefnaoui (Tom), Paltrinieri (Ita), Wivin (Earl), Christiansen (Noor)

15.06: Havia dois italianos no início da final de 1500 do estilo livre. Domenico Acerenza na pista 1 e Gregorio Paltrinieri na pista 6. A medalha está ao alcance de Paltrinieri, mas para o ouro você precisa de super desempenho

15.04: Ele foi para os Estados Unidos com um tempo de 1’34 22, o segundo lugar para a Suécia com um 1’24 59. Terceira Holanda com o retorno de Cromovidjogo em 1m34 “89. Uma corrida de qualidade medíocre, afinal

03.03: Suécia, Estados Unidos e Canadá no meio da corrida

15h00: Estas são as seleções nacionais que começam nas 10 primeiras finais do estilo livre feminino 4×50: Canadá, China, Suécia, EUA, Holanda, Rússia, França, Hong Kong

14,59: Já é o campeonato mundial mais prolífico de sempre para Italnouto, que ganhou 13 medalhas, mas a história ainda pode ser escrita em breve

14.57: Scalia, Carraro, Di Lido, Di Pietro é uma formação de quarteto misto 4 × 100 feminino que entrou na final com a terceira tentativa

14h55: Mora, Martinini, Revolta e Merisi atacam o pódio na corrida de revezamento misto 4×100 masculino

14h53: Elena Di Lido precisa do sprint perfeito na final das 100 borboletas para entrar nas primeiras posições, enquanto Silvia Di Pietro quer melhorar seu recorde italiano na 50ª final de estilo livre

14,51: Lorenzo Moura, medalhista de prata europeu, no início da final dos 200 metros costas. Ele tem uma grande final, pode subir ao segundo pódio no campeonato mundial

14.49: Francesca Fangio, bronze europeu, tentará ir bem na final dos 200 bruços. Ele tem tudo para lutar em uma etapa muito importante

14,47: Quer subir ao topo do mundo no 100º estilo livre Alessandro Merisi, que começou com os azarões na 100º final do estilo livre

14h45: Começamos com uma final sem Itália, a única de hoje, o 4×50 livre feminino e imediatamente uma das corridas mais esperadas do dia, 1500 estilo livre com quatro atletas pelas três medalhas e obviamente também Gregorio Paltrinieri que terá de jogar com o alemão Wellbrock, o ucraniano Romanchuk e o tunisiano Hefnawi. Quinto lugar gol de Domenico Acrinza

14.42: Oito blues em finais individuais, duas fases: O último dia da Copa do Mundo para a Itália se parece muito com os fogos de artifício que acompanham a multidão deixando o Estádio Etihad em Abu Dhabi todas as noites

14h40: Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo da última rodada do Mundial em um minicurso em Abu Dhabi

4 x 100 misturados na final com o segundo tempo

19h39: Obrigado por se juntar a nós, tenha um bom dia e nos vemos às 15h para a última sessão das finais

7.38: Qualificado com excelente desempenho para as finais também nas etapas mistas 4 × 100, masculino e feminino. Então, será uma tarde azul maravilhosa com muitos cartões de medalhas para a Itália

7,37: Na manhã final da qualificação, a qualificação final de Lorenzo Moura chegou nos 200 nado costas, com uma ponta de arrependimento ao eliminar Michel Lamberti e Francesca Fangio nos 200 peito

7.36: A Itália estará em todas as finais, exceto 4 x 50 estilo livre esta tarde, com 10 lugares na final. Abu Dhabi é uma grande Itália

7,35. A Itália na final com a terceira tentativa. Eliminatórias: Suécia, Canadá, Itália, EUA, Rússia, Holanda, Suíça, China

7.34: Bom teste para o Azul que venceu a segunda bateria com 3’53 “68, em linha reta à frente dos EUA com 3’53” 73

7,33: para 300 EUA, Itália e Suíça

7,32: meio da corrida, EUA, Itália, China

7,31: para 100 EUA, Holanda, China, Itália

7,29: Agora Scalia, Carraro, Bianchi e Cuconcelli começam na segunda bateria com Suíça, EUA, China, Holanda, Coreia do Sul e Tailândia

7,28: a Suécia venceu a primeira rodada com um tempo de 3’52 “67, o segundo lugar do Canadá a 3’53” 04, o terceiro lugar da Rússia a 3’55 “15

7,26: Canadá, Suécia e Rússia no meio da corrida

7,24: Inicialmente na primeira bateria feminina 4 × 100 Áustria, Rússia, Canadá, Suécia, Hong Kong e Turquia

7.22: Estes são os finalistas da corrida mista masculina 4×100: Rússia, Itália, EUA, Brasil, Holanda, França, Noruega, Lituânia

7,21. A Itália venceu a segunda bateria com 3’25 “58 e está na final com o segundo tempo, o segundo lugar para os Estados Unidos com 3’25” 97, e o terceiro lugar para a Lituânia com 3’29 “18

7.21: Ai 300 Itália, Estados Unidos, Lituânia

7,20: No meio da corrida, a Itália estava claramente na liderança, depois os EUA e a Lituânia

7.19: Ele estará na liderança com 50 x 96, depois Israel e Lituânia

7.17: Will, Martinini, Razzetti e Zazzeri inicialmente para a Itália com Israel, China, EUA, Lituânia, Turquia e Vietnã

7,16: A Rússia vence a 1ª bateria a 3’25 “01, a 2ª para o Brasil a 3’26” 30, a 3ª para a Holanda a 3’27 “26, a 4ª para a França a 3’27” 52

7.15: AI 300 Rússia, Brasil, França

7.14: No meio da corrida França, Rússia e Brasil

7.13: AI 100 Brasil, Rússia, França

7.12: Hong Kong, Noruega, Holanda, França, Rússia, Brasil, Coreia do Sul e Egito começam nas duas primeiras partidas de qualificação do revezamento misto 4×100

7.10: Estas são as qualificatórias para a final dos 200 bruços: Chikunova, Hanson, Renshaw, Fangio, Escobedo, Ciblocha, Sra. Shari, Horsca

7.09: Francesca Fangio na final pela quarta vez! Cieplucha canadense vence a última bateria e avança para a final em 2’21 35

7.08: A última bateria é mais lenta para que Fangio possa ter certeza do final

7,05: A segunda bateria vai para o russo Chikunova com 2’19 “56, o segundo lugar para o Hansson da Suécia com 2’20” 31, o terceiro irlandês Mc Sharry com 2’21 “59. Fangio fica em quarto quando a última bateria está faltando

7.01: Uma pena para Francesca Fangio que acabou sendo queimada pelo Brit Renshaw e de qualquer forma ele fecha em segundo a 2’20 “53, os britânicos fecham a 2’20” 33, o terceiro Teterevkova da Lituânia a 2’22 “11

7,00: no meio da corrida Tang, Fanjiu, Renshou

6,57: O mexicano Rodriguez Villanueva vence a primeira bateria de 200 nado peito a 2’26 22. Agora Francesca Fangio

6,55. Portanto, Mora é sétimo na final para a Itália à tarde. Em breve Francesca Fangio também tentará nos 200. nado peito

6.53: Estes são os finalistas dos 200 nado costas masculinos: Casas, Cejka, Ndoye-Brouard, Diener, Mora, Herlem, Lelle e Kawecki

6,52: Lorenzo Moura na final pela quinta vez, Lamberti fora da final. O francês Ndoye-Brouard venceu os playoffs finais a 1’50 “71, o segundo lugar, Lelle da Estônia a 1’52” 30, e Kawecki o terceiro a 1’52 “35

6,48: Lamberti desabou na final e tornou tudo muito difícil para a final. Casas venceu a 1’49 “82, o segundo tcheco a 1’50” 50, o terceiro Diner alemão a 1’51 “06, Lamberti quinto a 1’52” 52. No momento Mora em quarto e Lamberti em sexto, mas a última bateria é ausente

6,47: No meio da corrida Casas, Lamberti, Diner

6,44: Parte dois da corrida de alto nível para Lorenzo Mora que venceu a segunda bateria com 1’51 “58, o segundo lugar para o israelense Toumarkin com 1’52” 66. Alan Lamberti

6,43: Morales Miranda, Tomarquin, Garcia no meio da corrida

6.41: O ucraniano Nomenko vence a primeira qualificação em 200 nadas costas a 1m56 ″ 02. Começa a segunda bateria com Lorenzo Mora

6,38: Estes são os finalistas do 4×50 Freestyle: EUA, Holanda, Suécia, Rússia, China, França, Canadá e Hong Kong

6,36: A Suécia venceu a segunda bateria com 1’36 “55, à frente da Rússia com 1’37” 14 e da França com 1’37 “58

6,35: No meio da corrida entre Suécia, França e Rússia

6,34: Agora, inicialmente, Coreia do Sul, Suécia, Rússia, França, Turquia e Canadá

6,33: a primeira bateria vai para os EUA com 1’35 “88, a segunda para a Holanda com 1’36” 27 e a terceira China com 1’37 “49

6,32: No meio da corrida Holanda, China, EUA

6.29: Hong Kong, China, Holanda, Estados Unidos e Tailândia estreiam na primeira bateria feminina 4 × 50. Itália decidiu não participar

6.27: Scalia, Carraro, Bianchi e Cuconcelli no início das eliminatórias femininas para a não tão simples qualificação para a final 4×100 feminino

6.24: Programa termina com duas etapas mistas 4×100: Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Zazzeri estão na largada para a corrida masculina para levar a Itália à final

6.22: A medalhista de bronze da Europa Francesca Fangio está em busca de uma vaga na final da competição feminina 200 Frogs. Você não poderá salvar porque começa em um segundo com quatro baterias

6.19: Continuamos a corrida que pode satisfazer tanto o Blues. Na piscina das eliminatórias de 200 tacadas, as costas do vice-campeão europeu Lorenzo Moura e Michele Lamberti buscam uma vaga na final

6.16: Ela começou com duas eliminatórias para o revezamento 4 × 50 do estilo livre feminino. Itália, inicialmente inscrita, desistiu de participar

6.13: Sessão qualificatória final que promete foco, mas ainda emoção para Italnuoto

6h10: Bom dia, amigos da OA Sport, bem-vindos à transmissão ao vivo do sexto e último dia do Campeonato Mundial de Curta de 2021 em Abu Dhabi.

Programa, horários, TV e streaming do Campeonato Mundial de Natação de Abu Dhabi – Procedimentos da quinta rodada de finais e semifinais – Tabela de medalhas na Copa do Mundo de Abu Dhabi – Boletins do quinto dia da Copa do Mundo

Olá e bem-vindo à transmissão ao vivo do sexto e último dia do Campeonato Mundial de Curta de 2021 em Abu Dhabi. O último grande evento do ano, 2021, cheio de eventos internacionais de natação termina e novamente A seleção italiana é uma grande campeã, e já reescreveu a história com 13 medalhas Melhor equilíbrio da edição de Xangai de 2006, que trouxe 12 pódios para o Blue Flight.

Começa às 6h30, hora italiana (9h30, hora local). Com a última manhã de baterias: imediatamente 4 x 50 estilos livres Enquanto a Itália busca chegar à final Por Pietro e Cuconcelli Para atuar como um puxão. Depois de 200 vezes as mulheres com Lorenzo Moura e Michelle Lamberti Inicialmente, 200 mulheres levaram para casa o bronze europeu Francesca Fangio E finalmente as duas fases mistas 4 x 100, primeiro a masculina e depois a feminina. Em todas as corridas, acesso direto à final por um dos oito melhores.

A Itália fecha com algumas de suas estrelas na competição: em primeiro lugar, o recordista mundial Gregorio Paltrinieri Quem vai assistir no Freestyle 1500 promete estar por cima dos adversários das últimas temporadas, como o alemão Wellbrock e o ucraniano Romanchuk. Alessandro Merisi tem todas as credenciais para lutar pela vitória no 100º estilo livre Onde afetará a ausência significativa de Dressel e Chalmers.

Francesca Fangio, Bronze europeu, ele tem que se bater ao pódio nos 200 bruços femininos, mas esse feito não é impossível, enquanto o melhor Lorenzo Mora Prata na década de 1950, ele poderia ter grande satisfação nos 200 homens nado costas, onde o campeão olímpico Rylov não estará no início. Também na corrida pela medalha Michelle Lamberti, Já os adversários dos Açores podem ser o especialista polaco Kawki e o Diner Alemão. Nicolò Martinenghi tentará dar a sua opinião no quinquagésimo sapo O grande favorito continua a ser o bielorrusso Shimanovic, mas a cor azul tem todas as características para entrar na luta pelo grande golo. A Itália também detém uma medalha no revezamento misto masculino (que também pode ser disputado pelo ouro) e, por que não, no revezamento misto feminino.