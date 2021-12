Caras como Aquilani “Eu crio harmonia e eles confiam” – Esportes

Por Benedetto Ferrara Duas Copas da Itália e uma Supertaça com Primavera. Em seguida, o prêmio de melhor treinador do setor juvenil. Resumindo, com sua carreira como jogador de futebol do mais alto nível atrás dele, Alberto Aquilani pode dar certo. Em vez disso … “Entre a vida de um jogador e a carreira de um treinador existe um abismo. Você tem que se perguntar com muita humildade. Claro.” Uma turnê pela metade da Europa te ajudou? “Alargar os seus horizontes enriquece o seu mundo e a sua visão das coisas. Sempre quis trabalhar com escolas diferentes. A Premier League, a La Liga, o futebol português. Todas as experiências que …

por Benedetto Ferrara Duas Copas da Itália e uma Supertaça com Primavera. Em seguida, o prêmio de melhor treinador do setor juvenil. Resumindo, com sua carreira como jogador de futebol do mais alto nível atrás dele, Alberto Aquilani pode dar certo. em vez de… “Entre a vida de um jogador e a carreira de um treinador há um abismo. É preciso se perguntar com muita humildade. Claro.” Uma turnê pela metade da Europa te ajudou? “Alargar os seus horizontes enriquece o seu mundo e a sua visão das coisas. Sempre quis lidar com escolas diferentes. Primeiro futebol, La Liga, futebol português. Todas as experiências que me fizeram crescer.” Três prêmios e um pouco de dificuldade. Talvez inevitável. “Se você treina o Primavera, não precisa ser julgado apenas pelos resultados. Cada jogador convocado para treinar com o time titular é um sucesso para mim. Mas controlar o humor não é fácil. Sonhos, expectativas e o perigo de se perder. Sem mencionar a acusação. “Sim. Esse é o meu trabalho também. Criar harmonia. Bem, havia quatro ou cinco agentes na minha época. Agora são quatrocentos ou quinhentos. O objetivo de um treinador é sempre um: que os jogadores confiem em você.” READ O futuro é incerto. Atualizações Jovem treinador. O que isso significa? “Irmão mais velho. Mesmo se você tiver que ser um censor estrito quando precisar.” O que você acha do italiano? “Sempre respeitei um treinador por suas ideias de jogo. Ele faz grandes coisas. Eu sabia que esses jogadores não eram raros. Às vezes, é a motivação e as ideias que mudam tudo.” Porque então a primeira equipe também deve ser modelo para o Primavera. “Sim, mesmo que não se trate de imitar um modelo. O que importa é a atitude. E adoro futebol proativo.” Quando você entendeu que escolheria esse caminho? “Em Lisboa, adorei as ideias do Jorge Jesus. Depois de cada treino, fazia anotações. Ele abriu-me o mundo.” Vamos falar sobre o presente. Equipe na bolha e jogos suspensos por Covid. “O clube estava muito preparado para responder. Os meninos estão bem e depois dos 23 estaremos de volta. Vamos esperar”. O próximo centro esportivo parece um sonho. Em breve se tornará uma realidade. “Sim. Mas gostaria de agradecer aos meus companheiros por terem alcançado grandes resultados sem campos modernos e instalações de alta qualidade. Eles chegarão em breve e agradeço aos proprietários.” Comiso cuida de seus filhos. “O presidente veio nos apoiar no frio quando já não estava se sentindo bem. É um homem generoso, capaz de transmitir entusiasmo.” Mas se você escolher Florença, deve haver um motivo, certo? “Bem, uma empresa nova e ambiciosa. Depois o relacionamento com Danielle Brady. Mas acima de todas as memórias dos anos em que usei a camisa roxa. Tudo no meu coração. Junto com Roma, onde nasci, esta é a minha cidade. Eu amo isso, eu vivo isso, eu escolho isso. ” READ Robson: "Imola foi uma decepção" E então? “Eu honestamente não penso sobre o tempo. Eu me concentro no presente.” White, Agostinelli … Flashes do futuro para o futuro da Fiorentina? “Eu, com a empresa e o italiano, devo administrar sabiamente o crescimento de cada criança. E coragem, quando necessário. Alguns chegarão e outros não. Mas meu compromisso é com todos. Cem por cento. Eu mesmo.” © Todos os direitos reservados

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”