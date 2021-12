Inter, Zanetti tira a máscara: o anúncio do mercado de transferências

Javier Zanetti fez propaganda para o mercado do Inter entre janeiro e junho e também com foco em Julian Alvarez

No interesse de Julian Alvarez Para movimentos de mercado entre janeiro e junho. Vice-presidente Inter Javier Zanetti Ele se permite ir a uma entrevista concedida a “TyC Sports”.

Em primeiro plano está o futuro do jovem bombardeiro argentino Alvarez, atraído pela Juventus e porque Há um interesse em Milão: “O Alvarez está atraindo a atenção de muitos clubes e é natural que se considere um jovem jogador que disputou um grande torneio. Hoje o Inter está se concentrando na segunda metade da temporada para chegar ao último lugar em todas as competições. vai ver o que precisamos. “

Palavras de Zanetti adiam tudo para os próximos meses, mesmo que o vice-presidente do Inter confirme viagem à América do Sul ajuda. “Há um mês um dos gerentes de zona técnica esteve aqui para assistir a jogos na Argentina, Brasil e Uruguai. Faz parte do plano ver as oportunidades potenciais.”

Calciomercato Inter, Zanetti adia tudo para junho

No entanto, isso não significa que as visitas ocorrerão em breve. “PresidenteInter Muito bom, o time está completo. O mercado de janeiro – como anuncia Zanetti – é para compras de quem realmente precisa. Hoje o Inter está completo em todas as seções: se a oportunidade se apresentar, podemos avaliá-la. O caminho que queremos seguir é claro. ”

Toda mãe Zanetti Eles explicam qual é a estratégia da empresa, além do que o CEO já previu Marotta Em algumas declarações nos últimos dias. A vontade do Inter é seguir em frente com o time à sua disposição irritávelAproveite todas as oportunidades que possam surgir.