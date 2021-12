Cinco difíceis meses no banco de reservas para Roy Carvalho nos Giallorossi terminaram com um grande desafio contra o líder Fondi. A derrota chegou a Salerno, mas também muitos bons indicadores. A Lázio venceu todas as partidas que disputou até agora e domina o campeonato da Série A, mas o handebol de Benevento ainda mostra alguns avanços. O processo de crescimento ainda é longo, mas o caminho que o treinador português traçou parece ser o certo.

“Entrámos em campo com verdadeira convicção, mas sabíamos que ia ser um jogo muito difícil – explicou ele -. Depois de um bom início, perdemos muito poucos remates a seis metros e isso fez com que Fondi aumentasse a sua vantagem. Tentámos para recuperar, mas corremos um pouco. O resultado que queríamos, mas vamos trabalhar muito depois do feriado para retomar nossa jornada. ”

Uma jornada feita de muitas derrotas fora de casa, e é nisso que precisamos trabalhar. A equipa é talentosa e acima de tudo muito jovem. As margens de melhor desempenho estão aí e na segunda parte da temporada será necessário mudar o ritmo. Jogar em segundo lugar é complicado e Genea Lanzara, Ragusa e Palermo parecem ter algo mais, mas as próximas três partidas serão fundamentais. A partida recomeça no dia 22 de janeiro com um jogo em casa contra o Girgente, depois dois jogos fora: o primeiro em Darwin Macalusia Den, e o segundo em todo o derby da Campânia contra o Atilana Aversa. São partidas onde não deveria haver nada de errado, pois três vitórias realmente levarão a equipe a aproveitar a briga até o fim pelo segundo lugar.