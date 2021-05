Conti Inter, é um divórcio! O clube quer reduzir o tamanho, o treinador está ausente

A empresa quer fechar mercado com ativos da ordem de 100 milhões e cortar em 20% a folha de pagamento. É sobre o reconhecimento do ótimo trabalho realizado

Termina como nenhum fã de Nerazzurri imaginou: Inter e Conte devem ser enviados para a separação. A despedida oficial pode chegar nas próximas 48 horas, tempo necessário para ratificar o fim da relação e deixar um ao outro com pesar e remorsos, mas sem brigas e rancores.

Não haveria necessidade da famosa cúpula do grupo com Zhang e os CEOs, se ainda houvesse uma chance de se encontrar com o presidente, provavelmente seria apenas um aperto de mão e cumprimentos.

Fim determinístico (quase) – Assim os métodos são separados: quase inevitáveis ​​dada a distância entre os planos atuais do Inter, que antecipam uma atividade muito forte do mercado que se aproxima, e as ambições do treinador que vê neste cenário uma diminuição inevitável de ambições, especialmente no que diz respeito ao projeto de o crescimento contínuo que lhe foi proposto há dois anos, ao chegar. É claro que a empresa quer se manter em patamares elevados, disputar o campeonato e se dar bem na Europa, mas a crise econômica que se agravou com a epidemia obrigou a propriedade primeiro a solicitar um grande empréstimo que acaba de obter e em seguida, analise as contas e recupere-as por meio de vendas, ganhos de capital, economias, reduções, contenção de custos e redução de salários. Caberia aos dirigentes, sobretudo, Marotta e Osilio, sobreviver sem enfraquecer muito a equipe. No entanto, este processo difícil não veria Conte por cima, a menos que houvesse dúvidas quase impossíveis. O treinador foi claro meses atrás, não aceitaria a ideia de ver prejudicado o árduo trabalho realizado nesses dois anos, que o levou a conquistar o Scudetto.

O encontro é no sábado – Na véspera do último jogo contra a Udinese, houve um encontro entre o clube e Conte: os dirigentes, que claramente enfrentaram Chung, vislumbravam honestamente o próximo cenário para o Inter. Há necessidade de fechar o próximo mercado com um lucro muito forte, graças às mais-valias próximas a 100 milhões. O Inter tem muitos jogadores marginalizados, mas é difícil adivinhar que o objetivo pode ser alcançado sem vender um grande jogador ou dinheiro de qualquer maneira. Outra tarefa é reduzir o salário em 15-20% em relação ao salário atual. Não pedindo cortes no salário atual, mas sim pelo mercado. Só por exemplo: Kolarov sai no final da década e ganha 3 milhões, e de Marco volta. Diante desse cenário, Conte expressou toda a sua amargura, percebendo que para continuar crescendo principalmente na Europa, o Inter não deve apenas escolher quem vender, mas também precisa de reforços e substituições de jogadores no final da década. Com base nisso e com planos muito distantes das promessas obtidas no período pré-pandêmico, um encontro com Zhang para o treinador será apenas uma ocasião de despedida tranquila. A empresa, por sua vez, pela boca de seus dirigentes, embora tivesse ficado feliz em continuar com Antonio, compreende e compartilha todas as decepções, admitindo sinceramente que não pode garantir de imediato o projeto que lhe propus há dois anos. . READ Vários contratos para romper com a Sampdoria, o mais recente

Definição de – Conte sempre afirmou estar convencido das ambições do Grupo Suning e que, como treinador sénior, só prosseguirá o seu projecto em igualdade de condições. Em cima da mesa, no entanto, está ainda um contrato de um ano com números nada triviais: 12 milhões de euros líquidos, para além dos milhões que o técnico já tinha adiado do ano passado. Mais do que o salário, no entanto, o que mais irritou Conte foi que ele teve que deixar para trás um trabalho brilhante feito na retaguarda, que agora só precisava de alguns tiros direcionados para permitir que o Inter jogasse pelos principais clubes europeus. Mas é justamente esse negócio, um verdadeiro sulco que foi rastreado, que é onde o imóvel está pronto para ser reconhecido e será avaliado economicamente nas próximas horas para dar a Antonio uma justa recompensa. Isso dificilmente seria menos da metade do salário do próximo ano, mas este é um problema que as partes que pretendem se separar em condições excelentes irão abordar.

Arrepender – Conte deve admitir que sempre foi consistente com o que foi dito por algum tempo. A personalidade do homem, que às vezes leva ao mau humor devido ao seu desejo obstinado de vencer, é bem conhecida. E ninguém se conhece como ele: ficar em um pequeno projeto, ver alguns de seus alunos partindo ou imaginar todos os dias o que pode ou não ser, o levaria a trabalhar com seu mal-estar que pode explodir em polêmica constante. Algo que Conte quer evitar para si e para o Inter. Porém, o técnico, até ontem, esperava que antes do adeus à brisa, com risco real de estragar o jogo, uma reflexão tardia ou uma solução diferente pudesse vir da propriedade. Uma reflexão tardia, no entanto, pelo menos por agora, não estava lá. O objetivo da propriedade é garantir o Inter, com ou sem um dos melhores treinadores do mundo: talvez o caminho de ambições mais selvagens possa ser retomado mais tarde, quando um equilíbrio for encontrado. READ MotoGP Portugal, Morbidelli: "Rápido graças ao Forcada"

Gerentes – Nas últimas semanas, as crescentes preocupações com a saúde dos cofres do clube alarmaram dirigentes, que têm as mesmas dúvidas de Conte. Ninguém, especialmente aqueles com muitos anos de valiosa carreira atrás de si, gostaria de ter assumido o papel de liquidante. No entanto, a garantia do empréstimo de 275 milhões do Fundo Oaktree tornou a situação menos dramática e convenceu Marotta, Osilio e Antonello, todos com um contrato de um ano, a ficar.

O futuro está fora do banco – É difícil imaginar que um gerente experiente como Marotta não tivesse realmente levado em consideração o possível final da história e, portanto, agora não tinha equipamento para substituir Conte. Quatro nomes podem ser colocados lado a lado na bancada. O primeiro é aparentemente Max Allegri, que foi questionado pelo CEO da Nerazzurri no ano passado. Talvez este seja o único nome que irá mitigar um pouco a enorme desilusão do pessoal do Inter, já que também está no caderno da Juventus. O segundo é Maurizio Sarri, mas entre os desconhecidos está o tipo de equipe formada e elaborada por Conte que não parece se encaixar nas ideias de Sarian. A terceira é Sinisa Mihajlovic, a ex-Nerazzurri, chamada várias vezes pelo Inter, garra e caráter no estilo Contian. Finalmente, o destacado Simone Inzaghi que hoje pode dizer adeus à Lazio.

Jogadoras – Romper com Conte é definitivamente doloroso para muitos. Existem muitos grandes nomes por aí que podem ser tentados a ouvir sirenes que inevitavelmente começam a se fazer ouvir. Eles vão de Hakimi, que é amado pelo Paris Saint-Germain, a Lautaro, que tem fãs na Espanha, a Lukaku, que alguns clubes ingleses, incluindo o City, retornarão com prazer ao primeiro-ministro. A missão do Inter é convencer os grandes nomes a continuarem acreditando em um projeto que fará com que alguns jovens voltem com empréstimos, de Agome a Salcedo, para completar a lista de itens com salários sustentáveis. Obviamente, não estamos falando sobre os donos, mas sobre quem pode substituir alguns jogadores no final da década. O resto do mercado, junto com as compras e vendas, dependerá do próximo gerente. Quem terá que cobrar a herança muito pesada de Antonio Conte. READ Manchester United-Roma: formações possíveis e para onde ir a Liga Europeia | primeira página