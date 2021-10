Cristiano Ronaldo: Coloquei o grupo em primeiro lugar

O atacante do Manchester United fala sobre seu conceito de futebol à Sky Sports: “Eu coloco o coletivo em primeiro lugar: ganhar coisas para o time é a coisa mais fácil. Todos devem saber seu papel. Eu sei que estou no time, no clube: eu tenho que fazer gols e ajudar o grupo com minha experiência “ Cellini: “Seria melhor se CR7 viesse antes”

Depois de algumas horas de declarações Giorgio Chiellini (“Teria sido melhor se ele tivesse ido provavelmente no dia 1º de agosto, teríamos chegado mais preparados no início da temporada”) Adeus à Juventus, Cristiano Ronaldo Ele fala sobre seu presente e seus objetivos com o Manchester United. Ele faz isso em uma entrevista Sky Sports, onde o campeão português também explica a sua visão para o futebol: “Eu coloco o coletivo em primeiro lugar Suas palavras – vencer as coisas da equipe é mais fácil do que vencer sozinho. Todos devem conhecer seu papel. Eu sei o que tenho na equipe, no clube: Tenho que fazer gols, ajudar o grupo com minha experiência e conhecimento a entender o jogo ”.

Protagonista CR7 em “Di Canio Premier Special” Cristiano Ronaldo foi decisivo esta semana em Retorno do Manchester United contra o Atalanta em Old Trafford na Liga dos Campeões da Europa. Os Red Devils estão cinco pontos atrás do líder Chelsea após oito partidas na Premier League e enfrentam o Liverpool no domingo. Número 7 sabe disso “Vai demorar um pouco para adaptar as novas contratações: Varane, Sancho e eu chegamos. Também temos que nos adaptar ao novo sistema de jogo, mas acho que devemos ter em mente que tudo passo a passo é possível. ”Um aviso deve se estender também ao meio ambiente:Se todos pensassem em se sacrificar pela equipe, acho que seríamos uma equipe melhor – Isso é certo no CR7 – temos grandes fãs atrás de nós, um grande estádio, uma grande equipe, então temos que seguir em frente assim. “ READ Ele decidiu o futuro de Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo

Ninguém como Ronaldo: 111 gols pela seleção Cristiano Ronaldo é O maior artilheiro de todos os tempos nas cinco principais ligas europeias com 479 gols em 591 partidas É o jogador que mais marcou gols (137) e disputou mais partidas (179) na história da Liga dos Campeões. Em setembro, ele também subiu ao topo da tabela de classificação Os melhores artilheiros com a camisa da seleção, ultrapassando o recorde estabelecido por Ali Daei 109 para o Irã. A estrela portuguesa quebrou uma corrente de registroMas ele diz que está animado em querer superar os outros: “Não acho que seja hora de se aposentar da seleção nacional – ele responde ao Sky Sports – não é o que as pessoas querem tanto quanto eu. Se sinto que ainda posso correr, driblar e arremessar, fico empolgado. Para mim, é a palavra-chave: a motivação para fazer minha família, os fãs e eu felizes. Eu quero aumentar meu nível ainda mais. ”