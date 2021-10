Inter e Coreia em dúvida, mas Inzaghi tem duas garantias no ataque: Lautaro e Dzeko | Notícia

Ai de usar o termo crítico. Eu já tirei Max AllegriEle acha que vai fazer o mesmo Simon Inzaghi em uma conferência de imprensa. Boa sorte e Deus te abençoe. No entanto, independentemente do trocadilho, o peso específico deste Inter Juventus Sem dúvida, é maravilhoso. desafio crítico. Perseguindo os bianconeri, os nerazzurri não podiam perder mais terreno sobre os fugitivos, Nápoles e Milão. Depois de uma parada contra a Lazio, o recomeço foi imediato e convincente: a Champions League, com vitória sobre xerifeFoi um impulso importante, não apenas emocional. Agora o derby italiano, uma partida diferente de qualquer outra, exceto questões de classificação. Inzaghi recupera todoscom solo Dúvida sobre a situação na Coréia, ainda não está no seu melhor. Mas de qualquer maneira, Tucu estará fora do banco, considerando O marido de Lautaro-Dzeko é intocável. Para avaliar o meio-campo, em vez disso, Vidal é o favorito para a camisa titular após o convincente desempenho europeu e vai para o replay com os restaurados Calhanoglu e Vecino. Bastoni está de volta na defesaLá fora, Darmian é um favorito em Dumfries, assim como Perisic em Dimarco.