Mourinho, Roma Napoli: “Não estou feliz, respeito Friedkin. Eles estão construindo o futuro. Vídeo

Depois do 6-1 sofrido por Bodo, a eletrizante coletiva de imprensa do português que nas vésperas do Napoli voltou às suas palavras no jogo pós-conferência da Liga, afirmando que foi o principal culpado na derrota e reforçando a harmonia entre si e a liderança cigana, acusando diretamente aqueles que lideraram os Giallorossi antes de Friedkin: “Eles pegaram M… por causa de pessoas que estão rindo agora e estão com os bolsos cheios”. Série A, formações possíveis

“José Mourinho não é puta, mas respeita Fredkins e Thiago Pinto. Sou responsável pela derrota de quinta-feira. Montei uma equipe que corria o risco de perder, mas nunca pensei em um desfecho como esse que só acontece uma vez na vida. Fiz este treinamento por medo de lesões protéticas e do clima. Receava não haver jogadores à vista dos jogos contra o Napoli, o Cagliari e o Milan, mas cometi um erro e a responsabilidade é minha. O técnico do Giallorossi, José Mourinho, fez sua primeira aparição na coletiva de imprensa pré-jogo entre Roma e Napoli.Fredkins herdou muitos erros cometidos por outros, assim como Thiago Pinto. A propriedade gastou muito dinheiro para consertar as coisas que os risonhos faziam. E certamente há quem ria com os bolsos cheios de dinheiro. Muitos milhões foram gastos e tivemos de despender outros milhões para criar as condições de sucesso do projecto, que necessita de tempo ”, continuou o treinador português.

Grande nome de “reservas”, qual time é mais forte? Mourinho volta ao nocaute de 6-1 contra o Bodeau / Glimt: “Para mim, uma vitória por 6-1 sobre o Napoli não anulará a derrota na Conference League. Já disse que na próxima partida contra o Bodou / Glimt ele jogará 11 como sempre.Nós estamos trabalhando a sério aqui, temos a cicatriz emocional associada a um histórico de lesão; Nos últimos 3-4 anos em Roma, houve uma série de lesões que eu não vi em minha carreira. Existe uma preocupação com isso, pensei que quinta-feira fosse a oportunidade certa para alguns bons jogadores jogarem. Eu estava errado, esse nocaute infelizmente vai ficar na história. ”Napoli entendeu:Os 11 que começaram a partida contra a Juventus estão jogando, Karsdorp e Zaniolo estão em boa forma. Não creio que seja a viragem, temos um campeonato positivo, mas agora queremos bater uma equipa com todos os pontos. Se a equipe tem um nó diante dos grandes nomes diante dos resultados negativos do passado? Não, gosto de jogar grandes jogos, não tenho problemas com resultados anteriores e defendo a Juventus ou o Napoli “, disse o português. READ Milão está no vermelho, mas Ibrahimovi abre restaurante | Liga

Roma e Nápoles, Zaniolo duvidou. Zielinski de 1 ‘ “Também não acho que será um jogo fácil para o Napoli, para mim será um prazer cumprimentar e rir com Spalletti, antes e depois do jogo. A nocaute de quinta-feira não foi cancelada nem esquecida, mas dada a situação no melhor grupo em que perdi essa partida, porque acho que vamos nos classificar. No entanto, prefiro perder o jogo por 6-1, ou seja, 1-0‘, continuou o Special One. Então Mourinho voltou ao tópico da qualidade da equipe que estava treinando:A nossa equipa tem algumas soluções ao nível de algumas zonas do estádio mas não noutras, não há necessidade de as esconder. Uma coisa é a equipe e outra é a equipe, nós construímos uma equipe, mas temos que construir uma equipe. Precisamos de mais sessões de mercado e dinheiro, A propriedade está fazendo um esforço incrível para construir o futuro do clube. Quando me dizem que alguém escreve que tenho um problema, não é verdade. Eu respeito, e até os torcedores da Roma deveriam fazer isso ”, concluiu Mourinho.