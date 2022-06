Zaniolo, treinando nas férias. Treinador: “Ele está em boa forma.”

O talento do Giallorossi, depois de recuperar do problema no tornozelo que o obrigou a perder na seleção, centra-se no trabalho esportivo De sua casa em La Spezia. Muito trabalho No Centro Kinemove Pontremoli, a cerca de vinte minutos da cidade: um ponto de referência para o jovem de vinte e dois anos que realmente trabalhou lá no verão passado, com o professor Gian Nicola BisciottiComo um passo final de reabilitação para uma ruptura do ligamento cruzado: “Niccol é muito bom, ele está fazendo todo um trabalho esportivo e isso o ajuda a se preparar para o jogo da Roma – anunciar o professor. Bisciotti Para Corriere dello Sport-. Fazemos trabalho de resistência orgânico alternado com condicionamento muscular: um programa esportivo estruturado e personalizado, com seus parâmetros que nos permitem obter um treinamento físico adequado “. Isso será em três anos Seu primeiro retiro real Após lesões no joelho: “Mentalmente, ele superou muito bem as pausas, e agora quando treina não pensa mais nos problemas que tem. Ele é enérgico, mas ao mesmo tempo muito relaxado, no ano passado trabalhou em um estado de incerteza que não o ajuda psicologicamente. Ele treina bem e está em forma“.