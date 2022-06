Jacobs vence os 100m em Assoluti di Rieti em 10″ 12: ‘Beautiful Sensations’

ganhar um retorno Marcel Jacobs. Bicampeão Olímpico (100m e 4x100m) que voltou às competições após mais de um mês de hiato após problema muscular Acusado em 18 de maio passado em Savona, ele ganhou o campeonato italiano de 100m em Divorciado de Rieti. Jacobs, pelo quinto título consecutivo, parecia um pouco enferrujado na primeira parte da corrida e depois relaxou na segunda. No final venceu com o tempo de 10″ 12, à frente de Chitoro Ali (10″ 16) e Filippo Tortu (10″ 24). a oitava fase do campeonato, Diamond League, assim, Eugene World Cup (eliminatórias em 15 de julho, antes da final e final no dia seguinte).

“Não estou muito satisfeito mas tive bons sentimentos”

O copo está meio cheio: “Você voltou? Eu nunca saí, só fiquei um pouco na sombra”, disse Jacobs após a corrida. “Não estou muito satisfeito com o tempo, mas o importante é voltar a correr, agora tem Estocolmo e depois a Copa do Mundo. Eu precisava começar a competir novamente depois que fiz apenas uma corrida ao ar livre e ele foi parado por causa disso. lesão. Na final de qualquer maneira. As sensações foram melhores do que bateria.” Nas provas, os americanos voam, mas Jacobs não se preocupa: “Fizeram tempos excelentes, mas Eugene foi uma pista muito rápida. O importante para mim era encontrar a afinação, ainda não tinha conseguido os 100m completos e hoje queria evitar contrações e coisas estranhas. Mas tive bons sentimentos e em Estocolmo vamos tentar pagar 100%.”