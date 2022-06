Horário de funcionamento 26 de junho, Show, TV, Streaming, Competindo Italians – OA Sport

Hoje, domingo, 26 de junholá Terceiro dia de competição subordinar A 19ª edição dos Jogos do Mediterrâneo realizada Em Oran, Argélia: Eles serão designados hoje Os primeiros sete títulos entre karatê e ginástica. o 10 majors que serão campeões: badminton, petanca, futebol, ginástica, caratê, luta livre, pólo aquático, voleibol, boxe e tênis de mesa.

O dia do concurso vai começar Pratos às 9h30 italiano Vai fechar com Filmado por volta da meia-noite. Transmissão ao vivo dos principais eventos na Italia Team TVdisponível no site do CONI .. abaixo está O calendário de hoje subordinar A décima nona edição dos Jogos do Mediterrâneo com Todos os fãs italianos hoje.

Jogos do Mediterrâneo 2022

domingo 26 de junho

09:30 – 11:00 Bucci Al Raffa – Duplo U – Fase Um – ITA – Marchar

09:30 – 11:00 Petanca Bauchi – Tiro Preciso – Primeira Fase U SAVERIO AMORMINO

09:30 – 11:00 Bocha Volo – Tiro Avançado – Etapa 1 U Stefano Bigoro

10:00 – 12:00 Karate – 50 kg D – Rodada de 16 Armênia perfeita

10:00 – 12:00 Karate – 55 kg D – Rodada de 16 Verônica Brunori

10:00 – 12:00 Karate – 60kg Abaixo da Final Ângelo Crescenzo

10:00 – 12:00 Fase de Grupos de Voleibol – Grupo A / Egito –ITA Damiano Catania Federico Crosato Gabriele Di Martino Marco Fallaci Leonardo Ferrato David Giardini Fabrizio Gironi Giulio Magalini Alberto Paul Francesco Ricini Andrea Ciro Marco Vitelli

10:00 – 12:00 Ténis de Mesa Equipas D – 1. Ronda ITA – TU Nicole Arlia Georgia Piccolin Nicoleta Stefanova

10:00 – 13:00 voleibol da fase de grupos AD FRA-CRO

10:00 – 17:00 Badminton Fase de Grupos 16ª Rodada Duplo D

10:00 – 17:00 Badminton Fase de Grupos 16ª Rodada Duplas

11:00 – 11:30 Luta Greco-Romana – 77 kg Rodada de 16 Ciro Rosso

11:00 – 11:30 Luta Greco-Romana – 60 kg Rodada de 16 Robin Marvis

11:00 – 12:30 Bucci Al Raffa – Duplo D – Fase Um ITA – entre Flávia Morelli Ilaria Triccani

11:00 – 12:30 Petanca Bauchi – Tiro Preciso – Fase 1 D

11:00 – 12:30 Pucci Volo – Tiro Avançado – Estágio 1 D Serena Kroes

11:00 – 13:00 Pólo Aquático Fase de Grupos Grupo BU FRA-SRB

11:40 – 12:00 Luta Greco-Romana – 67 kg Rodada de 16 Ignazio Sanfilippo

11:40 – 12:00 Luta Greco-Romana – 87 kg Rodada de 16 Mirko Mingozi

11:40 – 12:00 Luta Greco-Romana – 130 kg Rodada de 16 Samuel Varicelli

12:00 – 14:00 Karate – 67 kg U – Quartas de final Lucas Marisca

12:20 – 18:00 luta greco-romana – 60 kg. eu tenho. Trimestres / EV. Semifinais Robin Marvis

12:20 – 18:00 luta greco-romana – 77 kg. Trimestres / EV. Semifinais Ciro Rosso

12:30 – 14:00 Bucci Al Raffa – Duplo U – Fase Dois

12:30 – 14:00 Petanca Bauchi – Tiro Preciso – Estágio Dois U

12:30 – 14:00 Bocha Volo – Tiro Avançado – Estágio Dois U Luigi Gratabaglia

12:40 – 18:00 luta greco-romana – 87 kg EV. Trimestres / EV. Semifinais Mirko Mingozi

12:40 – 18:00 luta greco-romana – 130 kg EV. Trimestres / EV. Semifinais Samuel Varicelli

13:00 – 15:00 Pólo Aquático Fase de Grupos Grupo BU MNE-POR

13:00 – 15:00 CU Grupo TUN-SRB Fase de Grupos de Voleibol

13:00 – 15:00 Fase de Grupos de Voleibol BD EGY-MKD

13h30 às 14h30 Karatê. reconstruir / colocar 3. ev Veronica Brunori, Angelo Cresenzo, Luca Marisca, Ermenia perfeito

14:00 – 18:00 Boxe 52 kg – 60 kg – 69 kg U – Qualificatórias

16:00 – 17:30 Bocce Volo – Tiro Avançado – Etapa 2 D.

16:00 – 17:30 Bucci Al Raffa – Duplo D – Fase Dois

16:00 – 17:30 Petanca Bauchi – Tiro de Precisão – Estágio Dois D Valentina Bassi

16:00 – 17:30 Equipes U de Tênis de Mesa – Primeira Rodada ITA– PO Maha Razvan Pobochica Jordi Pekolin Niagaol Ivanov Stoyanov

16:00 – 18:00 Ginástica Team Event D – All Over – Subdivisão

16:00 – 18:00 Fase de Grupos de Voleibol CU CRO-ESP

16:00 – 18:00 Fase de Grupos Grupo de Voleibol BD TUN-GRE

16:00 – 21:00 Ténis de Mesa Equipas D – 2. Ronda ITA – SRB Nicole Arlia Georgia Piccolin Nicoleta Stefanova

16:30 – 18:30 Karate – 61 kg D – Quartas de final Alessandra Mangiacapra

16:30 – 18:30 Karate – 75 kg U – Rodada de 16 Luigi Bossa

17:00 – 19:00 Pólo Aquático Fase de Grupos Grupo AU ESP-ITA Matteo Bragantini Ricardo Camarrotta Niccol Casanova Tommaso Cora Ricardo Di Simone Giorgio Giacomoni Angelo Nene Andrea Nuzzo Mattia Roccino Nicola Taramasco Andrea Yorbin Yorbin

17:00 – 21:00 Badminton Doubles Quarter U

17:00 – 21:00 Badminton Quarto Duplo D

17:30 – 19:00 Bocha Volo – Tiro preciso – Fase 1 U

17:30 – 19:00 Bokshi Rafa – Simples U – Fase Um ITA – ALG Mattia Visconti

17:30 – 19:00 Petanca Bauchi – Duplo U – Fase Um ITA – Egito SAVERIO AMORMINO ANDREA CHIAPELLO

18:00 – 20:00 Grupo B futebol – Grécia – Turquia

18:00 – 20:00 Futebol Grupo A – Espanha – Argélia

18:00 – 20:00 luta greco-romana – 67 kg EV. Trimestres / EV. Semifinais Ignazio Sanfilippo

18:25 – 19:00 Partida de Karatê. Suplemento / ev. 3. O lugar Luigi Bossa Alessandra Mangiacabra

19:00 – 21:00 Bucci Volo – Tiro Preciso – Estágio 1 D

19:00 – 21:00 Petanca Bauchi – Duplo D – Fase Um ITA – entre Alicia Botero Mônica Scale

19:00 – 21:00 Bocha Raffa – Simples D – Fase 1 ITA – LYB Flávia Morelli

19:00 – 21:00 Pólo Aquático Fase de Grupos Grupo AU GRE-TUR

19:00 – 21:00 Grupo da Fase de Grupos de Voleibol BU TUR-ALG

19:00 – 21:00 CD da Fase de Grupos de Voleibol ITA-ESP ILARIA BATTISTONI FRANCESCA BOSIO EMMA CAGNIN SOFIA D’ODORICO BINTU DIOP NKEMDILIM TERRY RUTH ENWEONWU GIORGIA FROSINI ALESSIA MAZZARO LINDA NKIRUKA NWAKALOR SARA PERIWUINI ELION

19:00 – 21:00 Equipes de tênis de mesa U – 2. Rodada ITA – TU Maha Razvan Pobochica Jordi Pekolin Niagaol Ivanov Stoyanov

19:00 – 22:00 Boxe 57 kg 63 kg U – Eliminatórias

19:05 – 19:10 Karate – 50 kg D-EV. finais Armênia perfeita

19:15 – 19:20 Karate – 60 kg U – ev. finais Ângelo Crescenzo

19:25 – 19:30 Karate – 55 kg de peso em pé. finais Verônica Brunori

19:50 – 19:55 Karate – 67 kg bw finais Lucas Marisca

20:00 – 20:15 Karate – 61 kg de peso permanente. finais Alessandra Mangiacapra

20:00 – 22:00 Ginástica Team D evento – Abrangente – Segunda Divisão Angela Andruli Alice D’Amato Asia D’Amato Martina May Veronica Mandriot Georgia Villa

20:10 – 20:25 Karate -75 kg U-ev. finais Luigi Bossa

21:00 – 23:00 Futebol Grupo A – França – Marrocos

21:00 – 23:00 Futebol Grupo B – Itália contra Portugal FEDERICO ACCORNERO LORENZO AMATUCCI NICOLA BAGNOLINI ANDREA BOZZOLAN LUCA D’ANDREA LORENZO DELLAVALLE GABRIELE GUARINO LUIS HASA LORENZO IGNACCHITI GABRIELE INDROMACOLI JUSTINTO

22:00 – 00:00 Fase de Grupos de Voleibol Fase de Grupos CD ALG-TUR

22:00 – 00:00 grupo de vôlei da fase de grupos BU FRA-GRE

Transmissão ao vivo dos principais eventos na Italia Team TVdisponível no site do CONI ..

Itália TEAM programa de TV

26 de junho de 2022

10h00-11h30 Voleibol masculino – Grupo A – Egito – Itália

11:30 – 15:15 Karate – Qualificatórias e Finais 50/57 kg Feminino – 60/67 kg Masculino

15:15-17:00 Bauchi – Fase Dois Petak/Follow/Rafa

17:00-18:15 Pólo Aquático – Grupo A – Espanha – Itália

18:15-20:45 Karate – Qualificatórias e Finais 61/68kg Feminino – Masculino 75kg

20:00-22:00 Ginástica – Competição por Equipes Femininas – All Over – Segunda Divisão

22:00 – 23:00 Futebol – Grupo B – Itália – Portugal (Segunda Parte)

Foto: La Presse