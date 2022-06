À espera das fases finais do Karate e da luta greco-romana – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Medalha dos Jogos do Mediterrâneo 2022

Programa de domingo, 26 de junho, calendário e competições italianas

14:08 Agora cabe a Veronica Brunori. E o desafio azul, na categoria kumite, peso 55 kg, Kosovan Albulina Gervala pela medalha de bronze.

14:07 Karate – Nada a fazer para Cresenzo, foi derrotado por 2-0 pelo cruz-Alpes Meziane.

14:01 Karate – Cabe a Angelo Crescenzo. O Campaniano na classe 60kg de kumite desafia o francês Ryan Meziane pela medalha de bronze.

13:54 Voleibol – No primeiro grupo do campeonato feminino, a Croácia venceu a França por 3-2.

13h50 Tênis – Começa a partida entre Itália e Turquia no terceiro grupo do campeonato de equipes femininas.

13:44 Karate – Começam os primeiros desafios de medalhas.

13:32 Continua o programa de Karate, que em breve verá a entrega das primeiras medalhas. Pare para a luta greco-romana.

13:22 BOCCE – Nada pode ser feito com Saverio Amormino, que é eliminado na petanca masculina. 30 com o placar azul, classificando-se com o espanhol Jesús Antonio Escacho Alarcón 38.

13h20 Pólo Aquático – No segundo grupo do torneio masculino, decorre a partida entre Montenegro e Portugal, sendo que os países dos Balcãs lideram por 5-1.

13:16 JOGADOR DE TÊNIS – Terminaram as primeiras partidas do campeonato por equipes. Eslovênia e Egito na partida masculina por 3 a 0, respectivamente, Chipre e Líbia. No aparente sucesso do Egito sobre a Argélia.

13:14 Karate – A partida equilibrada foi vencida por 2-1 por Veronica Brunori.

13:09 Karate – Veronica Brunori (55 kg kumite) está de volta ao tatami. A partida de volta começa contra a croata Alessandra Hosni.

13:06 BOCA – Monica Scales eliminada. Azul não transita para os estágios finais do tiro preciso da petanca feminina.

13:02 Luta greco-romana – Mirko Mengozi chegou às semifinais na categoria até 87 kg, derrotando o sérvio Zarko Dikov por 6 a 3. Após as sessões da manhã, retoma a partir das 18:00. Há dois azuis nas meias-finais. Ignazio Sanfilippo (67 kg) enfrentará o turco Murad Firat, enquanto o egípcio Mengozi enfrentará Noureddin Hassan.

12:57 BOCCE – A seleção feminina também teve um bom desempenho nas Eliminatórias Raffa. A Itália venceu recentemente a França por 12 a 7.

12:51 Greco-Romanos – A segunda derrota em muitas partidas para Samuel Varicelli. Zarqa, nos 130 kg, perdeu por 9 a 0 para o tunisiano Amine Al-Ghanishi.

12h36 BOCCE – Na viagem, Stefano Pegoraro se classificou com a terceira pontuação (43) atrás do francês Chirat (44) e do esloveno Zdaud (45).

12:32 Batalha Romano-Grega – Nada pode ser feito por Robin Marvitch, que foi derrotado por 5-3 por Todezka pelos Alpes.

12:30 Batalha Romano-Grego – As quartas de final da categoria 60kg serão disputadas entre Robin Marvis e o francês Leo Todezka.

12h20 PÓLO AQUÁTICO – No Grupo B do campeonato masculino, a Sérvia voa para a sua estreia, vencendo a França por 18-7.

12:19 BOCCE – Em Riffa, a Itália começou bem a pré-eliminatória com uma vitória por 12-0 sobre o Marrocos.

12:14 Luta greco-romana – Ciro Rosso nocauteado nas quartas de final até 77kg. Azraq foi derrotado por 8 a 0 pelo argelino Abdelkrim Wakli.

12:13 Karate – Nada a ver com Veronica Brunori, apostada em 9-2 pelo argelino Abourich.

12:10 Karate – Uma partida muito difícil para o Zarqa, onde o público está pressionando e não apenas o argelino. 8-2 Aburich a um minuto do final.

12h05 Karate – Mais uma vez é a vez de Veronica Brunori, que disputa o quarto feminino da categoria até 55kg contra a apresentadora Louisa Aborish.

12:04 Batalha dos Greco-Romanos – Bela vitória de Robin Marvis nas oitavas de final na categoria 60kg. Perdeu por 6-2 para o Ibérico Vigil Ruben Pobelo.

12:00 LUTA GREGO ROMANA – Uma estreia amarga no grupo B de 130kg de Samuel Varicelli, derrotou Hershem Kocht da Argélia por 9-0.

11:57 LUTA COM GREGO ROMANA – Vitória clara para Ignacio Sanfilippo no quarto da categoria até 67kg. Azul derrotou o egípcio Mohamed Fawaz por 8 a 0.

11:54 Batalha greco-romana – Robin Marvis vence por 2 a 0 o espanhol Ruben Pobelo Vigil nas oitavas de final da categoria até 60 kg.

11:49 Free FIGHT – O programa está cada vez mais animado. O início das eliminatórias e as oitavas de final da luta greco-romana com Ruben Marvich, Ignacio Sanfilippo, Samuel Varicelli e Mirco Mengozi.

11:40 Karate – Veronica Brunori venceu o Yukos por 2-0 com uma vitória por 2-0 para Iberi Carlotta Fernandez Osorio.

11:36 Karate – A Veronica está muito bem na largada, a azul lidera por 2-0.

11:34 Karate – Começou o desafio entre Veronica Brunori e a espanhola Carlotta Fernandez Osorio. Estamos na segunda etapa do kumite feminino até 55kg.

11h30 Pólo Aquático – A Sérvia decola: 5-2 sobre a França. Recordamos que às 17h00 será a vez da Itália contra a Espanha.

11h27 Badminton – Na abertura de hoje, a Sérvia venceu a Grécia por 2-0, enquanto Portugal vencia o Chipre por 1-0.

11h23 Pólo Aquático – Enquanto isso, França e Sérvia também começaram no segundo grupo masculino: a Sérvia vencia por 2 a 1.

11.20 Foley – Fim de jogo!! A Itália derrota o Egito por 3 a 0! Grande começo para Francesco Andreoni.

11.19 Foley – Camisas! Quatro match points para a Itália.

11h17 Foley – Relaxe! Um ataque malicioso é válido em 21-18.

11.15 Foley – Erro de serviço para o Egito: 19-17 Itália.

11.14 VOLLEY – Imersão essencial para grupos! 18-16 Itália.

11.12 Foley – Retorna ao Egito: 14-16. Chamando o limite de tempo Itália.

11.09 Folli – A série de cinco pontos da Itália é interrompida consecutivamente: 15-11 para os “azzurri”.

11.06 VOLLEY – Itália lidera 12-10 no Grupo C.

11.02 Folli – Dominação total da Itália: Cada vez que o Egito tenta atacar, encontra as mãos da Muralha Azul.

10h51 Folli – A Itália venceu o Grupo B por 25 a 17 no Egito e levou dois sets de zero na primeira partida do Grupo A dos Jogos do Mediterrâneo.

10.47 VOLEI – Expanda a Itália! 24-17, há sete pontos marcados para a equipe azul!

10h43 Foli – A Itália também vencia por 21 a 16 no Grupo B: os Azuis veem o 2 a 0 como vantagem!

10h36 VOLEI – VOE ITÁLIA! O primeiro grupo venceu por 25 a 14 contra o Egito.

10h24 Karate – Infelizmente para a Armênia Perfetto nos pontos: Islam Benhassem da Tunísia se classificou para as quartas de final, vencendo por 1 a 0.

10.12 Karatê – Em seguida, caberá a Veronica Brunori nas oitavas de final da categoria 55kg: a italiana se opõe à espanhola Carlotta Fernandez Osorio.

10.07 Karate – O programa será aberto pela Armênia Perfetto na categoria 50 kg: Azul desafiará o tunisiano Eslam Benhassan.

9.55 Esta é a equipe de vôlei azul que vai desafiar o Egito: Damiano Catania, Federico Crosato, Gabriel Di Martino, Marco Valashi, Leonardo Ferrato, David Gardini, Fabrizio Gironi, Giulio Magalini, Albersco Bolin, Frico.

9h45 Em breve a seleção masculina de vôlei fará sua estreia contra o Egito no primeiro dia do Grupo A.

9.39 Em taças voadoras, pontaria, Stefano Pegoraro estará em ação.

Tiro de 9,35 por minuto, Saverio Amormino estará presente na primeira etapa.

9.32 Na dobradinha de arremessadores, a Itália enfrenta o Marrocos na primeira fase.

9.27 A Itália almeja uma medalha de prestígio na competição por equipes de ginástica artística feminina: tudo de bom. Georgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Angela Andreoli querem coroar os persas.

9.24 A Itália apresenta-se hoje com um campeão olímpico como Luigi Busà a tentar provar-se na classe de 75kg do Karate.

21h21 começa às 9h30 com as taças, enquanto às 10h começam os torneios de caratê e a seleção masculina de vôlei fará sua estreia no grupo contra o Egito.

9.18 Começa oficialmente a revisão multidesportiva que abrange todos os países ribeirinhos do Mar Mediterrâneo. A Itália conquistou o quadro de medalhas há quatro anos e pretende se repetir nesta edição.

9.15 Olá amigos da OA Sport e sejam bem-vindos ao LIVE LIVE no primeiro dia da 19ª edição dos Jogos do Mediterrâneo a decorrer em Oran, Argélia.

Programa e horários de hoje

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE no primeiro dia dos Jogos do Mediterrâneo de 2022. Em Oran (Argélia) a cortina sobe no primeiro dia desta competição multidesportiva, já que a Itália pretende ser a campeã final. A Bel Paese pretende afirmar-se como proprietária do Mare Nostrum e no domingo de abertura da prova pode apresentar uma colecção de medalhas, ouro à chuva e muitos mais sentimentos.

Itália quer vencer competição por equipes de ginástica artística feminina: As fadas aparecem com força total e são claramente as favoritas. Villa Giorgia, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Martina Maggio, Angela Andreoli Eles querem dominar em todos os lugares. Teremos também um campeão olímpico na competição: Luigi Bossa quer ser gigante no caratêclasse 75kg. Ainda no karatê, mais cinco títulos serão premiados: Erminia Perfetto (50kg), Angelo Crescenzo (60kg), Veronica Brunori (55kg), Luca Maresca (67kg) e Alessandra Mangiacapra (61kg) correm atrás das alegrias.

Também espaço para futebol italiano e português, Itália e Espanha para vôlei feminino e pólo aquático, e Itália e Egito para vôlei masculino.nas partidas dos diversos torneios, OA Sport traz para você transmissão ao vivo do primeiro dia dos Jogos do Mediterrâneo 2022: Notícias em tempo real, minuto a minuto, corrida após corrida, para que você não perca nada. Começa às 09h30 e continua até cerca das 23h00. Eu escuto.

Foto: La Presse