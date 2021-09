Napoli – Benevento 1-5, amistoso: gol do Politano (pênalti) para Spalletti

A equipa de Spalletti erra muito e consegue ultrapassar as desvantagens. Discos Calo, Impota, Politano, Fullon, Roberto Insigne e Omel. De Laurentiis: “Scudetto? Às vezes alguém tira de você.”

O resto do Napoli é decepcionante, perdendo por 1-5 com Benevento. Bem, foi um amistoso, mas mesmo em jogos como este os treinadores precisam de empenho e aplicação. A noite do grupo de Nápoles foi um pesadelo, pois os Giallorossi estavam mais entusiasmados e melhor espalhados do ponto de vista tático. Spalletti verificou as condições físicas de Juan Jesus, o estreante, e de Lozano, que está há 75 minutos em campo: o mexicano ainda tem muito trabalho pela frente. Mas, no geral, o Napoli ficou decepcionado, com a qualidade do jogo e com o comprometimento. Basta dizer que Betagna nunca atirou no alvo enquanto esteve em campo. No final, Fabio Caserta que conseguiu comemorar os gols de Kalou, Imbrota, Fullon, Roberto Insigne e Omel venceu. Sua equipe Benevento mostrou grande capacidade de drible, eliminando o meio-campo do Napoli.

duas mídias – Luciano Spalletti começou desde o início, ou melhor, 4-2-3-1 ele tentou apenas em seu primeiro amistoso de pré-temporada contra os amadores da Baixa Unânia. Depois voltou a tentar com o Pro Vercelli, na segunda saída, mas a lesão de Diego Diem obrigou-o a rever o plano tático e torná-lo um 4-3-3 mais eficiente. No amistoso contra o Benevento, o treinador escolheu os meio-campistas, mas mesmo assim: junto com Fabian Ruiz, envolveu Mario Rui. O sofrimento foi grande, o Napoli foi repetidamente perfurado na parte central do campo, enquanto Imbrotta e Forte lutavam contra a frágil resistência da dupla napolitana. Mas em geral ele não convenceu a equipe. Claro que estiveram em campo apenas quatro jogadores-chave (Manolas, Fabian Ruiz, Mario Rui e Politano), mas esperava-se um maior empenho dos vários Lozano, Politano, Betânia e Onas. Na verdade, nenhum dos três estágios correspondeu ao valor da equipe. READ AO VIVO Calciomercato, todas as notícias do dia anterior

Double Benevento – A equipa de Fabio Caserta leva o seu empenho a sério e aproveita a amnésia do Napoli para desfrutar de golos. O primeiro de Moncini que acertou à trave (21 ‘). Dois minutos depois, foi Kalou quem surpreendeu o jovem Marvella com um livre soberbo: a vantagem merecida de Benevento. A confirmação vem aos 34 minutos, quando da mistura Elia-Importa, Giallorossi dobra com um toque esquerdo do Improta. O Napoli está lutando para se encontrar, Fabian Ruiz confuso, incapaz de recuperar o equilíbrio no meio do campo, enquanto os erros de passe nos últimos 20 metros são inúmeros. O primeiro tempo termina com apitos de Maradona.

buck e responda – No segundo tempo, os dois treinadores fizeram várias substituições, mas Benevento foi mais divertido, apesar do Napoli encurtar a distância aos 18 minutos, por falta de Vukic sobre Unas que o árbitro Miele o puniu com a pena máxima. Politano vai imediatamente e remove Paleari. Nem mesmo na hora de organizar a volta como Benevento fez o terceiro gol, o lindo, feito por Volon cuja esquerda foi o raio para Inocêncio Marvella. Os giallorossi marcaram o quarto gol com Roberto Insigne, na cobrança de pênalti por erro de Malchiot sobre o Brignola, e completaram o confronto com o quinto gol de Omeli.

Fale com ADL – À margem da partida, o patrocinador Aurelio De Laurentiis também falou. “Fizemos o futuro nestes 12 anos na Europa. Nenhuma seleção italiana teve essa continuidade. Não ganhamos o Scudetto, mas isso não é a única coisa que importa. Às vezes, para ganhar o Scudetto não é preciso ser justo. Uma equipe importante. Você ganha sets diferentes. Outras vezes, há quem tire de você. Deve haver sinergia em toda a Campânia. Não deve haver oposição com Avellino, Juventus, Benevento porque representamos o chamado Terra Felix “. READ As negociações com Roma estão indo bem.

6 de setembro de 2021 (alteração em 6 de setembro de 2021 | 23:23)

