Morales e Waljud impõem-se segundo estilo de perseguição, Testoni e Kaliza – OA Sport

É uma resposta Aquele que chegou ao final da primeira parte é muito interessante para dança solo ai 2021 Campeonatos Europeus de Patinação Artística, em análise no PlayHall em Riccione (Rimini). Depois do método de fato, em ambas as categorias Três atletas de diferentes nacionalidades foram colocados no pódio, uma prova do movimento crescente e da competitividade crescente.

No campo das mulheres a A espanhola Natalia Baldison Morales decola, autora de um programa tecnicamente impecável, onde ganhou pontos valiosos graças às excelentes notas em QOE Em todos os cinco itens planejados: Realmente impressionante neste sentido eu cacho, é chamado de nível 4 e concedido por uma votação +2, assim como em viajar por. Ibérico também levantou a barra em padronizar Em Laurent Roomba, e obteve o nível 3 em ambas as seções, por unanimidade +1. f também é bomsequência de trabalho Final, nível 3 e julgado por +1 e +2.

Obtenha também o melhor feedback sobre elementos pegou o atleta Pontuação muito alta de 67,95 (37,45, 30,50), mantendo cerca de quatro pontos separados Asia Sofia Testoni azul, atribuído pelo júri com 63,33 (33,20, 30,13) graças a um desempenho ousadoAtivo e furtivo tanto em footwork (nível 3) em cacho (nível 4), Feito com grande precisão.

A alemã Emilia Zimmermann também foi muito boa, temporariamente em terceiro lugar com 61,82 (33,95, 25,87) chamando a atenção em cacho (Nível 4) e boa defesa na segunda pontuação. uma Ousada queda para a final viajar por (nível 3) em vez de rAbrandou na corrida surpresa da portuguesa Maria Beatriz Souza, 4º lugar com 59,22 (34,60, 25,62), altura apenas um a mais que Katrina Artoni, v com 58,25 (32,00, 26,52).

Também digno de nota é o 6º lugar com 57,93 (29,80, 28,13) de um dos nossos favoritos de vésperas, o Lusitano Ana walgodeHoje é tarde, Da primeira seção problemática de Laurent Roomba, chamado de nível básico, e pelos deuses cacho (Nível 2) Não ótimo. Sétimo ao invés Martina Notti com 53,09 (29,95, 23,14)

Competição masculina contratada, com o mais importante Três candidatos ao ouro cercados por um lenço. Começando com uma marca muito pequena para marcar dança livre será portugues Pedro e Judd, o criador de um espetáculo onde, graças aos melhores componentes do programa, está Ele conseguiu escalar mais de 70, registrando 70,53 (37,65, 32,88); Rastreamos pouco menos de sessenta por cento de um ponto Mattia Qualizza, capturado em fotos de estilo de 69,97 (37,85, 32,12) embelezadas com uma primeira parte muito legal; Mas o espanhol Lorenque Alvarez Caballero não será subestimado, no momento, no degrau mais baixo do pódio com 68,45 (37,20, 31,25), perfurou um pequeno sulco em relação aos outros concorrentes.

Ernesto silva (Portugal) na verdade é atualmente o quarto com 58,81 (31,80, 27,01); Em sua esteira, dois outros blues na corrida Raul Lagrante, quinto com 57,95 (30,30, 27,63) e campeão mundial Daniel Morandin, o sexto com 56,38 (27,25, 29,13).

Inaugurado hoje com grande satisfação na Itália: Na verdade, na solteira Giada Lobby, em uma corrida que ele nunca suspeitou, ele tem Ganhou ouro com 166,10 freestyle, entre os diversos itens, quatro saltos triplos e um eixo duplo. A uma distância astronômica, os portugueses foram colocados Mariana Media, o segundo com 148,64 e espanhol Anol Fikaru ThomasE o terceiro com 134,77. Também positivo são as outras duas cores azuis com o quarto lugar Agnes Mori (126,77) e o quinto de Julia Rocco (121,29).

mais O teste dos homens foi complexo, com uma bela cinta espanhola Obrigado vitória Hector Diez Severino Que, depois de muito tempo, já que ele só ultrapassou 100 pontos técnicos, Ele terminou a corrida com 218,81 na frente de seu colega Lucas Yanez Perez (191.57) e para os portugueses Diogo Nogueira. Do blues do pódio Alex Shimito (4º com 154,24), Kevin Buvara (5º em 139,48) AH Jacobo Campoli (sexto com 133,61).

