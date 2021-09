A astúcia da Suméria agora é um alarme

Sinal de advertência para Jorginho após falta de pênalti na Suíça e na Itália. Sommer, que mais uma vez afirmou ser especialista na defesa de grandes penalidades, revelou à distância de 11 metros o “truque” do jogador do Chelsea. E agora os fãs estão se perguntando se não seria por uma mudança de estilo depois de 5 disputas de pênaltis em um ano.

Itália lamenta após o segundo empate consecutivo contra a suíça, em todas as eliminatórias da Copa do Mundo pelo pênalti que Jorginho não conseguiu converter. As desvantagens do ítalo-brasileiro, ou as vantagens do goleiro rival Sumer? O certo é que o goleiro suíço, que mais uma vez se especializou na cobrança de pênaltis, expôs a manha do jogador do Chelsea, que até recentemente era implacável na cobrança de pênaltis. Os números em questão são 5 penalidades perdidas em um ano por Jorginho, incluindo uma felizmente irrelevante na final europeia. O fato de que soou o alarme.

Jan Samer, da Suíça e da Itália, confirmou que é um goleiro que defende pênaltis. Depois de aproveitar o recente Campeonato Europeu, que culminou em uma cobrança de pênalti Com um truque no Mbappe, e também se beneficiar de seu próprio treinamento com óculos especiaisJorginho, nº 1 da Suíça, também fascinou. Sommer usou um truque muito simples, provavelmente resultado de vídeos de pênaltis de Jorginho estudados na véspera da partida. O goleiro fingiu pular para a direita, depois recuou para a esquerda e bloqueou a bola.

Então Sommer quebrou o estilo de sempre de Jorginho. Este último, de facto, antes de bater na bola, dá um salto para poder passar algum tempo e ver o movimento possível esperado do guarda-redes, mandando assim a bola para o outro lado. Mas desta vez as coisas não correram bem, pois Sommer acrescentou mais um “escalpo” ao seu prestigioso outdoor: basta pensar que nos últimos sete pênaltis o suíço disse não a Sergio Ramos (duas vezes), Mbappe, Busquets, Rodri e Jorginho . Em suma, nada mal.

Dos números de Sommer aos números de Jorginho, que em parte preocupam a torcida do Chelsea e a seleção nacional. Na verdade, muitos acreditam que a forma como os pênaltis são executados pelo meio-campista tornou-se fácil de ler para os goleiros, principalmente depois que o goleiro suíço foi desclassificado. Por outro lado, houve 5 tentativas de pênalti fracassadas no ano passado (com a camisa do Chelsea contra o Liverpool, Arsenal e Krasnodar, e contra a Inglaterra e Suíça com a camisa azul), que são demais para um jogador de 11 metros. especializado.