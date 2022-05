Bayern com pressa para fechar

Os poloneses não renovam o contrato que expira em 2023 com os bávaros. Catalães estão dispostos a colocar 35-40 milhões no prato

Apesar das declarações da frente do presidente Herbert Hainer (“Ele tem contrato até 2023. Ele vai honrá-lo e respeitá-lo”), Bayern de Munique se rendeu ao ver Robert Lewandowski sairDepois que o atacante polonês se recusou a renovar. O clube bávaro já pediu ao Barcelona que faça uma oferta oficial para iniciar as negociações finais e encerrar esta série de TV no interesse de todas as partes. Para permitir que ele comece um ano após o prazo, Os alemães esperam arrecadar entre 35 e 40 milhões de euros.

O vencedor das duas últimas edições do FIFA The Best ficou desapontado com a proposta do clube, que só lhe deu mais um ano de contrato com os mesmos números anteriores, mas sobretudo pelo facto de a equipa bávara estar a testar o terreno para ele. Haaland nas últimas semanas. A falta de respeito deixou Lewa irritado e muito irritado com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

O Barcelona nunca escondeu sua grande admiração pelo jogador de 33 anos, que colocou os catalães na vanguarda de suas ideias, mas o processo é complicado o suficiente, já que Laporta precisa prestar atenção nas contas e nos salários. Por esta razão, da Espanha (fonte Mundo Deportivo), diz-se que o clube blaugrana dificilmente conseguirá igualar o atual salário de 20 milhões de euros, e se os melhores jogadores entrarem na Premier League, o caminho para contratá-lo será mais difícil.



