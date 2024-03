Moto GP, Portugal: Bagnaia pronto para repetir o sucesso de Losail!

Está tudo pronto para o segundo encontro com MotoGP Para esta temporada. Desta vez é a vez dele Portimão: A etapa portuguesa, como veremos em detalhe, volta a ver um piloto como favorito Ducati.

Depois do resultado excepcional da estreia no país, a fabricante de Borgo Panigale quer se repetir e deposita muitas esperanças no sucesso. Francisco “Pico” Bagnaia. Uma vitória em Portimão do piloto de Turim pagará 2,25 vezes a aposta no Planetwin365 e WilliamHill, enquanto na Betclic está em 2.

No entanto, também vale a pena dar uma olhada em outros pilotos que podem incomodar Bagnaia. Por exemplo, você pode avaliar uma vitória George Martin. O madridista terminou a prova de Losail no terceiro lugar. Agora ele pode jogar o teste de nível: O seu sucesso em solo português vale 4,50 vezes a aposta no Planetwin365, Pitklick e William Hill.

Mais um piloto espanhol da Ducati de quem podemos esperar coisas excelentes Marc Márquez.

Depois de terminar em quarto lugar na primeira corrida A sua vitória potencial em Portimão está fixada em 4,50 de acordo com o Planetwin365 e Betclic, com WilliamHill oferecendo 5.

É improvável que haja uma declaração sobre isso, pelo menos no papel Alex Márquez.

Estamos falando de 31 vezes a aposta no Planetwin365 enquanto as probabilidades são de 29,00 para WilliamHill e 30,00 para Betclic.

Quem sabe o que Brad Bender Não é possível contrariar o domínio da Ducati de forma concreta e eficaz e melhorar o segundo lugar na corrida do Qatar: O primeiro lugar é concedido ao piloto da KTM às 6h50 no Planetwin365na Betclic às 7h50 e na WilliamHill às 8h.

Nono lugar em sua estreia, porém, para Pedro Costa Quem não seria capaz de esperar um emocionante passo mais alto no pódio: A hipótese vale 31 vezes a aposta no Planetwin365; Na Betclic 30 e na WilliamHill 26.

Sobe para 51,00 no Planetwin365, um sucesso potencial para Fabio QuartararoVoltando do 11º lugar em sua primeira partida da temporada. A mesma probabilidade pagaria 50 vezes a aposta na Betclic e 67 vezes na WilliamHill.