MotoGP, horários e onde ver o Grande Prémio de Portugal de 2024 (Portimão) na TV

Tudo para vivenciar o segundo evento da temporada Motocicletasda Cena A Portimão para Grande Prémio de Portugal. Após a pré-qualificação na sexta-feira, a manhã de sábado é dedicada à qualificaçõescom a classe alta já perseguindo a poleÀs 11h45, enquanto 15h55 Os primeiros pontos do fim de semana serão atribuídos com Corrida (Sábado A primeira consulta sazonal para Moto E Com Corrida 1 e Corrida 2 atrasadas às 17h45). Corridas no domingocom o Moto3 Isso resolve No dia 12o Moto 2 às 13h15 E a Corrida de autódromo às 15h. Todo o fim de semana em Portimão estará visível no céu Um esporte, céu Motociclismo E transmitir em agoracom uma história Guido Meda E Mauro Sanchini. Vera Spadini Realiza análises aprofundadas antes e depois da corrida.