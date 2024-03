Fórmula 1: Verstappen larga do primeiro lugar em Melbourne e Sainz fica em segundo – Notícias

Aqueles que esperavam encontrar uma pole surpresa da Ferrari em Melbourne no ovo de Páscoa que se aproxima terão que esperar. Em Albert Park, Max Verstappen e a sua equipa Red Bull mostraram mais uma vez as suas garras no momento decisivo, nomeadamente na Q3.

Nas sombras dos treinos livres de sexta-feira e nas duas primeiras rondas da qualificação – onde se queixou várias vezes de subviragem excessiva nos rádios da equipa – o campeão mundial, como num passe de mágica, redescobriu a sensação de equilíbrio dos pneus que parecia faltar, conquistando sua terceira pole consecutiva e 35ª em sua carreira.

Uma superioridade que ele mesmo descreveu como “bastante inesperada”. Quanto às duas Ferraris, “elas parecem muito rápidas mesmo em longas distâncias, por isso é um ponto de interrogação para a corrida”. Aliás, o campeão Carlos Sainz largará ao lado dele, mais forte com os efeitos da recente operação de apendicite.

O espanhol ficou tão satisfeito que deixou uma previsão difícil: “O ritmo de corrida parece estar lá. Se tudo estiver certo, podemos vencer”. Sergio Perez deveria estar na segunda linha com o outro piloto da Red Bull, mas o mexicano caiu três posições devido a uma violação contra Hulkenberg. Assim, a McLaren, liderada por Lando Norris, e a Ferrari, liderada por Charles Leclerc, garantiram o quarto lugar. Um bom passo em frente para o Mónaco, que certamente parecia insatisfeito com a terceira fila. Até o Q3, tudo buscava o melhor, mas em vez disso “nós perdemos a potência do Red Bull e eu não melhorei o carro. Enquanto ontem eu me sentia muito confiante, hoje perdemos um pouco a frente. Interferimos na asa.” “Testando para fazer alguma coisa, mas não deu certo. Amanhã vou precisar de uma boa largada: se conseguir ultrapassar o Norris logo, posso atacar as primeiras posições através do trabalho em equipe.”

Sainz está satisfeito. “Se eles tivessem me dito há duas semanas que eu estaria pilotando em Melbourne e competindo pela pole, eu teria marcado – comentou ele – é claro, depois das duas primeiras rodadas eu teria esperado que sim. E talvez se tivesse. “Eu teria conseguido o meu melhor. Mas para vencer o Max é preciso estar 100% pronto, o que não é o meu caso. Mas estou melhorando a cada dia e não sinto nenhuma dor, só um pouco de desconforto. É por isso que fizemos algumas alterações no pedal do freio e no assento.” “Faltava alguma coisa no Q3”, admitiu Fred Vasseur, com a mente agora voltada para a corrida. “O fator mais importante são os pneus porque, em comparação com o ano passado, nós ter compostos um passo mais macios – enfatizou o chefe da equipe Ferrari – e limitar a degradação por meio de uma gestão cuidadosa pode fazer a diferença” durante as 58 voltas do Grande Prêmio. Vasseur descreveu então a primeira fila de Sainz como “um resultado incrível. Sua recuperação foi excepcional: um grande agradecimento a ele e à equipe que o ajudou. Amanhã não será fácil, mas tenho certeza de que sua determinação lhe permitirá compensar quaisquer deficiências.” Físicos. Enquanto voa o piloto que se despedirá da Scuderia em 2025, sofre aquele que o substituirá. Lewis Hamilton, que foi eliminado do Q2, largará da 11ª posição. “Não há nenhum sentimento bom para ninguém na equipe neste momento – comentou o piloto da Mercedes – mas continuaremos trabalhando, esperando que amanhã seja melhor.”

Iniciando rede



O grid de largada do Grande Prêmio da Austrália, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, está marcado para amanhã, em Melbourne.

– Primeira fila: Max Verstappen (NED/Red Bull) Carlos Sainz (Spa/Ferrari) – Segunda fila: Sergio Perez (México/Red Bull) Lando Norris (GB/McLaren) – Terceira fila: Charles Leclerc (Moon/Ferrari) Oscar Piastri (AUS/McLaren) – Linha 4: George Russell (GB/Mercedes) Yuki Tsunoda (GIA/RB) – Linha 5: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) – Linha 6: Lewis Hamilton (GB/Mercedes) Alexander Albon (THA/Williams) – Linha 7: Valtteri Bottas (FIN/Sauber) Kevin Magnussen (DAN/Haas) – Linha 8: Esteban Ocon (FRA/Alpine) Nico Hulkenberg (Alemanha/Haas) – 9º linha: Pierre Gasly (França/Alpine) Daniel Ricciardo (AUS/RB) – 10ª linha: Zhou Guanyu (China/Sauber)

