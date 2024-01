Agenda 17 de julho, programa, TV, transmissão ao vivo

O momento da verdade finalmente chegou. Depois de uma longa espera, aqui estamos: o Campeonato Europeu de Hóquei no Gelo de 2023 começa hoje Que acontecerá até o dia 22 de julho em San Sadurni d'Annoia (Barcelona, ​​​​Espanha).

Transmissão ao vivo de Itália e Portugal a partir das 18h30

Em terras ibéricas, Os homens de Alessandro Bertolucci serão chamados a jogar um calendário muito difícil desde o inícioestabelecendo o primeiro adversário que enfrenta em Portugal.

Os Lusitanos com o meu anfitrião Furie Rosse certamente está entre os favoritos à vitória final. Portanto, a missão da Cocco e companhia será começar forte imediatamente Para tentar perturbar o equilíbrio do evento.

Segue abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão ao vivo do jogo Itália-Portugal válido pelo primeiro dia da fase de grupos do Campeonato Europeu de Hóquei no Gelo 2023. A partida será transmitida ao vivo em www.fisrtv.it e com texto ao vivo na OA Sport.

calendário itália e portugal, Campeonato Europeu de Hóquei em Pista 2023

Fase de qualificação – Grupo A

Segunda-feira, 17 de julho de 2023 – 18h30 – Itália-Portugal

O programa ítalo-português: como ver na TV e ao vivo

Ele vive: Indisponível

transmissão ao vivo: www.fisrtv.it

Texto ao vivo: Esportes de agricultura orgânica

Foto: Alba Taris / Usando FISR