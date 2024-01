Petrucci, novo vice-presidente da Salernitana: “Temos todas as possibilidades de nos salvar”

Gianni Petrucci Ele é o novo vice-presidente da Salernitana. O próprio Granata Club anunciou isso com a seguinte declaração: “O American Club Salernitana 1919 tem o prazer e a honra de anunciar hoje que o Conselho de Administração do Granata Club, presidido pelo Presidente Danilo Ervolino e composto pelo CEO Maurizio Milan e pelos Conselheiros Angelo Giovanni Lentile e Alessandro Civitella decidiram nomear o Dr. Gianni Petrucci como Vice-Presidente da Salernitana com responsabilidade Relações institucionais com base em sua vasta experiência e posição pessoal.

Em sua carreira esportiva, Gianni Petrucci foi Secretário Geral da Federação Italiana de Futebol, Vice-Presidente Executivo da AS Roma, Presidente do CONI por quatro mandatos consecutivos, Comissário Extraordinário da Federação Italiana de Futebol, e atualmente é Presidente da Federação Italiana de Basquete e recebeu do Presidente da República Carlo Azeglio Ciampi o título de Cavaleiro. Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Italiana.

O vice-presidente Petrucci, que ficou encantado e honrado com a nomeação, declarou: “Poder ocupar este cargo é uma satisfação adicional na minha vida. Ingressei na Lega Calcio em Milão ainda jovem e hoje estou tão entusiasmado quanto naquela época. porque estar na Salernitana é uma honra para mim. Esta é uma grande sociedade e estou convencido da salvação. Temos todas as chances de nos salvar, a equipe está mostrando seu caráter e perdemos os últimos jogos na prorrogação. Agradeço ao presidente Ervolino, um dos presidentes mais importantes do futebol italiano que trouxe notícias importantes que serão discutidas em breve e que adotou uma nova política em “Este mundo. Vamos para Salerno!”