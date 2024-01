“Não há oferta melhor do que a nossa.”

A candidatura de Espanha, Marrocos e Portugal à sede do Mundial de 2030 é cada vez mais forte, objectivo fortemente perseguido por todas as federações envolvidas,…

A candidatura de Espanha, Marrocos e Portugal para acolher o Campeonato do Mundo FIFA de 2030 está a tornar-se cada vez mais forte, um objectivo tão desejado por todas as associações envolvidas que Luis Rubiales, o actual ex-presidente espanhol, ficou famoso pelo seu beijo não consensual. A futebolista Jenny Hermoso anunciou a sua demissão para não prejudicar a candidatura ibérica. Mas, no fim de semana, foi realizada uma cimeira entre os presidentes federais de Espanha, Portugal e Marrocos para acertar os detalhes finais.

Itália o que acontece agora? O grupo diminuiu, mas a ameaça dos playoffs permanece: os grupos

O ex-atacante Fernando Gomez, atualmente no comando do futebol português, afirmou no final da partida: “Temos a certeza de que não haverá oferta melhor que a nossa”. Também os seus homólogos, Pedro Rocha e Fawzi Lekja, manifestaram idêntica confiança no projecto em que trabalham há anos, com a mais-valia de ter um país do continente africano entre os candidatos: “Estamos a caminhar de mãos dadas rumo a um objectivo meta.” Estamos comoventes e entusiasmados, disse o espanhol Pedro Rocha, enquanto o presidente da Federação Marroquina de Futebol, Lekja, falou de uma oportunidade histórica, “uma honra pela qual devemos lutar trabalhando com empenho e profissionalismo”.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero