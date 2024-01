“Com essas apresentações, fica claro que Lina Soloko teve que desistir no último minuto de seu compromisso com o Globe Soccer para o evento agendado para hoje em Dubai. O CEO dos Giallorossi teve que se resignar especificamente para lidar com o horrível acontecimentos internos. Confronto”, acrescentou o advogado de Mo. É a área principal, tentar evitar essas perigosas filas judiciais. Seu assessor histórico, Jorge Mendes, está atualmente em Dubai. Os contactos entre os dois nas últimas horas foram frequentes, tal como aconteceu com toda a sua comitiva.

“Mas certamente não termina aqui. Sim, porque ironicamente há rumores emocionantes vindos da Arábia Saudita de que Mourinho já tem um acordo com os líderes do Al-Shabaab. Obviamente há milhares de precauções a serem tomadas em relação a este assunto.” Embora Mourinho esteja a tentar esclarecer a sua separação da Roma imediatamente antes de embarcar numa nova experiência, é do conhecimento de todos que as sereias árabes o perseguiram no verão passado, e há muitas razões para acreditar que este é precisamente o futuro. O ex-técnico da Roma agora. Na verdade, quem lhe é próximo aconselha-o a esperar e avaliar quaisquer novas oportunidades no futebol sénior. É claro que a Premier League continua a ser a sua principal casa: uma chamada da liga mais rica do mundo certamente “o encontraria despreparado”.