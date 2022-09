Visto de turismo no Japão reservado

Eles o queriam a qualquer custo e com certeza o levariam a Paris. muito seguro Solicite um visto em seu nome para a turnê de verão no Japão. É o estranho último pano de fundo de seu longo noivado Paris Saint Germain da direção de de entre Baseado em Milan Skriniar. Um flerte que continuou até as últimas horas do mercado de transferências de verão, com um resultado malsucedido e a rejeição de todas as expectativas.

Porque alguns de todos provavelmente se apresentaram a longo prazo Os Nerazzurri se deixaram convencer por milhões de jogadores do Paris Saint-Germain O coração da defesa eslovaca foi entregue. E para dar o assunto praticamente como certo, os técnicos e dirigentes do clube francês, segundo o que foi revelado esta manhã pela equipe Eles querem Ele disponibilizou Skriniar para treinar Christophe Galtier para a turnê que aconteceu em julho passado no Extremo Oriente (por aqui). Uma expedição, transitando entre esportes e marketing, parece ter alcançado objetivos importantes (por aqui). No nível esportivo, no entanto, isso não aconteceu como o treinador esperava porque os relatórios necessários não foram fornecidos.

No texto publicado pelo jornal desportivo francês Falamos sobre o estado das relações internas da tríade que rege o Paris Saint-Germain: o presidente Nasser Al-Kahlaifi, o diretor esportivo Luis Campos e o diretor de mercado Antero Henrique. Em particular, as relações se tornariam particularmente tensas entre Campos e Henrique, ambos portugueses. Quanto ao segundo, foi-lhe atribuída a tarefa de colocar os jogadores na longa lista de demissões e tentar arrecadar 150 milhões de euros. uma tarefa complexa e apenas parcialmente realizada, Não se pode esperar muito mais. O PSG é um comprador muito forte, mas quando se trata de vender, eles estão lutando com números altos.

Esses 150 milhões de euros também deveriam financiar a aquisição da Skriniar. Mas eles não chegaram, então criou-se agora um trem de tensões que vê Henrique à vista de Campos e seu aliado Galtir. Também entre as muitas causas de confusão estão a venda de Leandro Paredes à Juventus e Julian Draxler ao Benfica, Duas equipes serão o adversário do Paris Saint-Germain no grupo da Liga dos Campeões. O medo de que Antero Henrique impulsione a competição, além de perder os objetivos almejados, aumenta a indignação ao ressentimento. T.Al-Kahlaifi terá que neutralizar o conflito crescente.