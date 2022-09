Imaturo na Inter, pressão instintiva recompensada: foi assim que Zhang o convenceu

O problema persistiu até o último dia no mercado, mas no final Simone Inzaghi se convenceu: Francesco Acerbi é o novo jogador do Inter. O ex-zagueiro da Lazio agora chega emprestado com direito de resgate e completará a formação dos Nerazzurri preenchendo o quadrado deixado vazio por Ranuccia. Muito crédito para o processo, ele escreveu Gazzetta dello sportEle vai ao técnico do Inter e seu trabalho é convencer o presidente Zhang: “Se foi ontem à hora do almoço, a aprovação presidencial do esperado quarto central, Francesco Acerbi, deve-se muito à pressão do treinador, sempre apoiado por dirigentes, todos bem cientes dos riscos de uma perigosa brecha do lado nerazzurri.“.