Leicester – Manchester United 0-1: Gol de Sancho. ok ronaldo

A vitória dos Red Devils pela terceira vez consecutiva, apesar do sofrimento em suas terras desde o último do ranking. CR7 entra aos 63 minutos, mas marca presença em campo. Arsenal chega a Old Trafford no domingo

Mais um passo à frente. Pequeno, porque a vitória do Leicester é tão pequena quanto o 1-0 final, mas o United acumulou 3 vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde dezembro. No King Power Stadium, os Red Devils sofreram demais na parte de baixo da tabela, passando a maior parte do segundo tempo se defendendo aliviados com uma defesa de Sancho aos 25 minutos. méritos próprios. Mas as vitórias estão se acumulando, e o United chegará para o terrível teste de domingo às 17h30 em Old Trafford contra o Arsenal, o líder em pontos, com o restante de três vitórias consecutivas. E com mais Ronaldo: no segundo tempo, o português, para quem o mercado de transferências não trouxe um novo título, foi o jogador mais perigoso do United, o que indica que para ele deve haver um lugar na equipe.

chaves – Unidos com duas caras: sprints no primeiro tempo em que ele parecia ser capaz de esmagar o Leicester, que foi torcido no segundo tempo, com medo do grande pênalti de Madison que De Gea tirou da mira. Os primeiros 45 minutos que Tin Hag quer: a pressão, a criatividade, a pressa de fora, Rashford e Sancho correndo e trocando de posição no ataque e são entendidos tão brilhantemente quanto na ocasião de 1 a 0. E Defesa com Lisandro Martinez, eleito Jogador do Mês de agosto, o que dá segurança a toda a divisão. No segundo tempo, o recuo de Ronaldo e Leicester conseguiu tirar o United daquela área em que estava confinado. O português continua a ser o melhor dos avançados disponíveis para Ten Hag, apesar do seu desejo de sair de 37 anos e da sua alegada incapacidade de se adaptar ao regime rápido e à pressão do treinador holandês: já que ele saiu, podemos ser ambos. Eles fazem bom uso dele porque, como mostrou a temporada passada, o perigo público número 1 ainda existe. O Leicester continua em último lugar com apenas um ponto e pela primeira vez nesta temporada não marcou: Brendan Rodgers tem muito trabalho a fazer, mas agora que o mercado de transferências acabou e com sirenes constantes tentando atrair seus melhores peças em outros lugares, o foco pode ser salvar as Raposas. READ Lazio Turin ainda não acabou: Cairo vs. Immobile, um frenesi que teríamos feito sem ele

o jogo – O United está bonito e no controle no primeiro tempo, mas o gol vem na melhor oportunidade de gol: uma bola dentro do Rashford, Sancho escapa da defesa e aos 23 minutos marcou seu segundo gol em três jogos. O Leicester está muito leve e confuso com a reação, e vai descansar abaixo de 1-0.

De Gea teve que se dominar para tirar uma cobrança de falta de Madison na mira aos 51 minutos e o United entrou em apuros, esmagando seus adversários em seu próprio campo. A entrada de Casemiro aos 59 minutos não muda a situação, então Tin Hag aos 68 minutos joga Ronaldo. Fica ainda melhor quando o Leicester perde mais que o United merecidamente, mas CR7 na posição de ataque é um perigo na cabeça dos zagueiros rivais que criam as melhores chances quando os Red Devils voltam ao ataque na final. O resultado não muda, mas estes minutos podem ser um novo começo para Ronaldo.

1 de setembro – 23h03

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”