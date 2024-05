Helldivers 2 foi bombardeado com críticas negativas no Steam devido à conta PSN obrigatória

Mergulhadores do Inferno 2 Hoje ele ficou enorme Revisão de bombardeio no Steamcom mais de 20.000 comentários negativos de usuários depois que Arrowhead anunciou Em breve será obrigatório conectar uma conta PlayStation Para jogar no computador.

Para ser mais preciso, no momento em que este artigo foi escrito, foi publicado 20.741 avaliações negativas no Steam em 3 de maio, reduzindo as avaliações médias dos últimos 30 dias para “média”, com apenas 59% de avaliações positivas.

Como mencionamos no início, quase todas as análises foram definidas após Arrowhead anunciar que a partir de 4 de junho para jogar Helldivers 2 no Steam será necessário vincular uma conta PSN, o que incomodou quem não deseja criar uma conta adicional para jogar, quem não deseja fornecer seus dados à Sony e quem mora em um dos mais de 90 países do mundo onde não é possível criar uma conta PlayStation.