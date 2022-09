Quando termina o mercado de transferências e a que horas? Datas na Itália e no mundo

As negociações entraram e o trabalho está sendo determinado negócio. O último dia da sessão do mercado de transferências de verão começa. Todos os clubes estão prontos para aproveitar as oportunidades que serão apresentadas nas últimas 24 horas. Na Sky Sport 24 e com o Calciomercato ‘L’Originale’ todas as negociações serão contadas no último dia de uma campanha tão intensa e profunda

O último dia da sessão do mercado de transferências de verão. Há muitas equipas que mudaram de cara em relação à época passada, muitos campeões voltaram a jogar na nossa liga. Entre as caras novas, os retornos e as trocas de camisas, foi um verão muito difícil. Mas tudo ainda pode acontecer , como é conhecido, durante as últimas horas do mercado de transferências. Ainda há muitas negociações, algumas em andamento e muitos clubes prontos para aproveitar a oportunidade rapidamente. Definitivamente, haverá algumas negociações de última hora com possíveis reviravoltas. Às 20h as portas se fecham Para negociações que entram na Itália e em muitos países europeus, cujos detalhes veremos abaixo.

Mercado de transferências Sky Sport: programação

Como de costume, o último dia do Mercado de Transferências será seguido minuto a minuto com atualizações ao longo do caminho Todas as versões do Sky Sport 24 TG Com contactos frequentes com o Gallia Hotel em Milão, sede do mercado de transferências de verão, onde entre outras coisas Gianluca Di Marzio E a Lucas Marchetti Eles falarão sobre o desenvolvimento de todas as negociações em andamento. Agendamentos imperdíveis são estudos aprofundados com maestros e mensageiros 12, 13,30 e 15 horas devem sempre seguir no Sky Sport 24. Então, tudo para viver, a última hora com ela O mercado de transferências “original”De 19 até o início da partida Bolonha Salernitana Programado para as 20h45 no Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV. Também disponível no Sky Go em HD.