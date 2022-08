“Parides é forte e técnico, Milik é extraordinário”

Turim – “Tivemos algumas dificuldades, no começo fomos bem e depois a intensidade diminuiu e a bola foi girando devagar. Poderíamos ter feito melhor, mas Agora o importante é vencer. Então, pela terceira vez, ela não sofreu nenhum gol.. Ele pode sorrir alegre para Vitória sobre o Spezia E pelos gols de seus atacantes Vlahovic e Milik no primeiro gol da Juventus. “Quando temos a bola, temos que administrá-la e conduzi-la, mas também pode ser feito sem a bola na fase defensiva. saber? Ele fez um bom jogo esta noite, teve chances importantes e jogando perto de Vlahovic poderia ter tido posições favoráveis, mas nós o pressionamos um pouco e precisamos melhorar isso, mas estou feliz com ele.”O treinador da Juventus acrescentou, falando com Dazen.