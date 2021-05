Grande vitória para Turin Na principal salvação contra Parma: 1-0 signatários duque Dá fôlego para a granada e punições O rebaixamento esportivo do Jyllobo para a segunda divisão. Faltando 4 dias para jogar, a quarta diferença na última frente ao Cagliari é de 12 pontos, mas o saldo dos confrontos diretos está sorrindo para os ilhéus. Por outro lado, os comandados de Nicolas chegaram a 34 pontos, ultrapassando o Cagliari e chegando ao Spezia, e o jogo contra a Lazio segue em plena recuperação. Já a margem de Benevento, terceiro da última, é de 3 pontos.

Nicolas costuma alinhar em 3-5-2, com Basile e Lukic, respectivamente, em vez dos suspensos Mandragora e Verdi. Confirmação frontal do tandem formado por Belotti e Sanabria. Por seu lado, D’Aversa tem a habitual longa lista de indisponíveis e prefere Cornelius a Pellé no centro de um tridente concluído por Gervinho e Kucka. Há 6 mudanças nas primeiras 11 em comparação com a partida perdida contra o Croton. O primeiro tempo foi disputado de forma intensa pelas duas equipes, mas com poucas chances de gol. As possibilidades mais perigosas são para Torino, primeiro com Sanabria, que tocou no líder, depois com Ansaldi, que recebe a rejeição de Sibi e divide o travessão. A segunda parte da primeira parte é muito táctica e com pouca emoção: vamos para a primeira parte 0-0.

Depois do intervalo, o Torino joga com convicção: várias bolas das alas caem na área em busca do bom anel para abrir a partida. O Bomb Advantage Network chega no horário programado aos 63 minutos: Ansaldi entra na área pela esquerda, vira para baixo e cruza a baliza distante de Vojvoda, que é fácil de transportar. O Parma não respondeu e a equipa de Nicolas ainda teve as melhores oportunidades com Belotti, que primeiro viu um golo ser cancelado por impedimento e depois agarrou no poste quinze minutos antes do final. Os minutos finais viram uma investida de orgulho de Giallobl, mas o resultado manteve-se inalterado até o apito final do árbitro Aureliano. Após 3 anos na Primeira Divisão, o Parma foi rebaixado para a Segunda Divisão com 4 dias restantes.