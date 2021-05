Portugal GP 2021, ouvir TV

Postado em 21/05/03 H. 16:10

Área amarela e adiada Depois de o GP da Emilia Romagna ter tocado, graças às duas transmissões ao vivo, este fim-de-semana a F1 está de volta à programação normal com as transmissões ao vivo do GP de Portugal na Sky Sport e adiadas na Tv8. Os dados sofreram muito, Também graças ao horário de saída à tarde e ao primeiro domingo na zona amarela de muitas regiões da Itália, que tem tentado muitas pessoas a sair de casa com as liberdades com que muitas vezes só sonharam nos últimos meses.

Dados inativos Indo para os números frios, as 16h00 transmissões ao vivo em canais Sky Sport Atingiu Média de 971.000 espectadoresCom uma participação de 6,7%. Mais de 200.000 pessoas a menos em comparação com a data de Ímola apesar da falta de concorrência do transporte aéreo gratuito, o que pode ser explicado justamente com o que falamos no início do artigo, os detalhes aos quais também adicionamos uma Ferrari são um pouco decepcionantes em comparação com as expectativas. No final da tarde TV 8 Em vez disso, parei em 1.432.000 espectadoresCom uma participação de 8,6%. Também neste caso, a queda é notável, com os números caindo quase pela metade, ante 2,7 milhões de duas semanas atrás.

Você estará instantaneamente de volta ao caminho certo O Mundial também estará em cena no final de semana. Transmissão ao vivo de Moto GP Nos canais Sky Sport Ele tem 700.000 Participação dos espectadores de 4,2%. No próximo fim de semana, os veículos de duas e quatro rodas finalmente interromperam a sobreposição: a F1 estará de volta à pista imediatamente, com o Grande Prêmio da Espanha marcado para as 15h, que terá um show duplo ao vivo, no Sky Sport e na Tv8.