Ao vivo, 4 de maio: Cairo lê os nomes e na Filadélfia o time cumprimenta os fãs

“Se há tragédia é porque antes de haver beleza e alegria, houve toda uma fase, senão a nossa visão de vida será sempre sombria, havia algo de belo nesta área, só havia uma coisa porque confiavam um no outro. Corremos o risco de perder a sensação de alegria. E devemos recuperar esses sentimentos para não nos tornarmos como os outros resmungões, zangados quando perdemos. Somos um, voltamos a essa unidade de intenção, na torcida, da equipe. Há um do Toro e deve voltar a ser e quando voltar a ser será forte novamente A história dá lições, se estamos com raiva por não termos alcançado grandes coisas, então não alcançaremos esses marcos se não o soubermos como apreciar as pequenas coisas. Aprendemos a desfrutar de cada pequena coisa. O que foi construído pelos homens que estiveram aqui não foi construído em um dia, mas levou anos. “Uma longa corrida e longos pequenos sucessos. Depois de aprendermos a desfrutar pequenos sucessos como povo com granadas, a história nos dará a oportunidade de voltar a ocupar aquele espaço que deveria ser nosso: o mundo ”.