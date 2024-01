“Allegri é diferente dos outros. Ele é um líder. Juventus, se fosse um filme.”

“Temos que fazer com que a Juventus volte a conquistar títulos, esse é o nosso objetivo que temos em mente todos os dias. Recomecemos com trabalho, humildade e sacrifício. Estamos no caminho certo. Se esta temporada fosse um filme, seria a temporada da vingança. No ano passado eles tiraram muito de nós. Esperemos que seja uma época de vitórias, estamos claramente a passar um bom momento. Você pode ver o trabalho do grupo“Estas são palavras Manuel Locelli, Meio-campista Juvena Domenica Sportiva na Rai 2.”