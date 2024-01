Colin Stussy vence a Vuelta portuguesa

Em 30 anos Colin Stussy Ele comemorou a melhor semana de sua carreira e Portugal vence Volta. Na última vez, os suíços conseguiram conter o ataque de Texumen Guaristi, que subiu na classificação geral do sexto para o segundo lugar, mas se contentaram em vencer a etapa. Mauricio Moreira ficou apenas três segundos atrás dele, liderando por muito tempo a classificação provisória antes de os grandes nomes saírem às ruas. No entanto, Stussi manteve o poder, sem trair o menor indício de crise. Uma viagem tranquila e perspicaz que superou todas as expectativas, rendendo ao vencedor da corrida o terceiro lugar do dia, um piloto nada menos que pontual. Assim, tornou-se um momento de surpresas O primeiro sucesso profissional de Colin StussyA vida de um piloto perdido em meio às ordens de chegada. Numa corrida sem italianos, mas ainda assim uma corrida de duas semanas, muita gente se preparou para a Vuelta. Por exemplo, Antonio Carvalho, Luis Ángel Maté, talvez Nitsch e certamente Casemiro. Não faltaram grandes nomes em Portugal, mas quem escolheu esta competição viveu algo bonito e treinou para compromissos futuros. Além do prestígio e até dos números impressionantes das três rodadas, o Volta cresce aos poucos. Como qualidade, patrocinadores e telespectadores. Está considerando uma possível nova posição no calendário para evitar a atual pressão entre o Mundial e a Vuelta de España.