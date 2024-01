Retirada do Aberto da Austrália!

Não há paz para Matteo Berretini. O tenista azul se aposentou Campeonato Aberto da Austrália Antes de sua estreia contra Tsitsipas: Uma lesão no pé direito, que é a mesma lesão que o manteve fora do torneio Brisbane Desde o início do ano. Este anúncio chegou ao Slam Channel oficial da Austrália, Channel X, e Mathieu será substituído por ele Zizo Burgess. “fique bom logoBerrettini não joga desde 31 de agosto, data da lesão no tornozelo durante a segunda rodada do campeonato. Aberto dos EUA Contra os franceses Arthur Renderknish.

Berrettini, uma provação de dois anos

No mês passado, ele se separou do treinador histórico Vicente Santopadre escolher Francisco Roig, o número anterior é 60 ATP. O espanhol está há muito tempo na equipe de Rafa Nadal. Mas apesar dos novos rumos artísticos, parece que o destino ainda está do lado de Matteo. O histórico de lesões nos últimos dois anos fala claramente: problema abdominal em fevereiro de 2022, operação na mão direita em março, Covid positivo em junho (aposentado Wimbledoned.) Desconforto no pé esquerdo em outubro, problema na panturrilha direita em março de 2023, outro nocaute no abdômen em agosto, grande entorse de tornozelo em agosto no Aberto dos Estados Unidos, outro problema no pé em dezembro e agora a nova recaída.