Portugal-Bósnia, possível escalação e onde assistir na TV

Portugal-Bósnia e Herzegovina Realiza-se hoje, sábado, 17 de junho de 2023, às 20h45, no âmbito das eliminatórias da UEFA Euro 2024. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

Portugal-Bósnia, mais recente

O Grupo J se classifica para o Euro 2024 com PortugalEle lidera a equipe com total de pontos após duas partidas (esta é a terceira) e acima de tudo com 10 gols e nenhum sofrido. O técnico Roberto Martinez também vai querer fazer uma boa exibição frente à Bósnia e por esta razão deverá contar com Rui Patrício na baliza. A defesa é composta por Dalot, Dias, A. Silva, Nuno Mendes. No meio Pereira, B. Fernández e Palinha. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix são mais avançados. O uso de Leão não está excluído.