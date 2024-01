Quando jogar, programação, horário, TV e transmissão

Estamos agora prontos para iniciar um novo torneio juvenil: estamos muito perto do apito inicial do Campeonato da Europa de Sub-19. Na verdade, a competição continental começará oficialmente hoje, segunda-feira, 3 de julho. Até 16 de julho, data da Grande Final, 8 equipes competirão pela chance de erguer o cobiçado troféu ao céu. Lembre-se que durante a fase de qualificação houve 54 seleções na corrida: mas entre os que conseguiram chegar ao final está a nossa seleção.

A Itália, sob a liderança do técnico Alberto Bollini, seguiu um caminho excepcional, conseguindo inclusive passagem para Maltapaís que acolherá o Campeonato da Europa Sub-19 2023. Os jovens italianos, liderados pelo treinador, descobriram, no passado dia 19 de abril e durante o sorteio realizado em Valletta, as equipas que terão de defrontar no seu grupo, A. Esta noite, a partir das 21h00, a selecção italiana defronta a sua anfitriã Malta no seu primeiro jogo (Leia aqui).

Mas então haverá as coisas difíceis primeiro Portugal E finalmente com Polônia. Focando no jogo contra os portugueses, válido pelo segundo dia do evento, ele acontecerá em apenas 3 dias, e portanto 6 de julho a partir das 18h. Resta saber, também no que diz respeito ao jogo de hoje frente aos malteses, se será realmente um jogo interno ou externo.

Segue abaixo o calendário completo, programa detalhado, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão em direto do jogo Portugal-Itália válido pela segunda jornada do Campeonato da Europa de Sub-19. O jogo será transmitido em direto pela Rai Sport HD (canal 227 na Sky e 58 em canais digitais terrestres) e transmitido ao vivo pela Rai Play e UEFA.tv. Obviamente, haverá cobertura de texto ao vivo disponível em nosso site OA Sport.

Foto de : La Presse