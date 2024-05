Náusea, desorientação e desorientação: um alerta para a saúde do tenista | No hospital para um exame urgente

Notícia triste no mundo do tênis, já que o fenômeno corre para se submeter a exames médicos, o que deixa seus torcedores em alerta.

O mundo do tênis está sempre em constante movimento. Na verdade, o Campeonato Internazionali BNL d’Italia está em andamentoQue terminará em 19 de maio. Depois será a vez de Roland Garros.

Eventos muito importantes para os adeptos mas sobretudo para os campeões desta modalidade Querem confirmar os seus níveis habituais e acima de tudo pretendem fazer bem E agradar seus fãs.

Porém, infelizmente, para o campeão mundial de raquete, a prioridade até agora é a sua saúde, devido a um problema inesperado. Você terá que ir ao hospital e fazer um exame urgente.

O grave problema do tenista

Na noite da última sexta-feira, no final da partida que Novak Djokovic venceu Moutet, Little Bottle alcançou o número um mundial no ranking ATP. A princípio, nada de sério foi pensado.

Porém depois da derrota sensacional para o Thapelo que veio de forma bastante surpreendente em termos de pontuação e assim por diante Durante a conferência de imprensa, o sérvio revelou muitas dúvidas sobre o seu estado de saúde Especificamente após a pancada que sofreu na cabeça nos dias anteriores, que preocupou muito seus fãs e não só.

As declarações perturbadoras de Djokovic

“Tudo tem que ser melhor para mim para que eu tenha pelo menos a chance de vencer Roland Garros e as Olimpíadas de Paris em perigo por causa do problema da garrafa. Eu não fiz nenhum teste. Agora sinto que devo fazer isso, então… farei e vamos ver. Vamos ver o que acontece. Foi uma situação muito infeliz. foi um acidente. Senti uma pancada muito forte na cabeça. Então recebi assistência médica.”

“Passei meia hora ou uma hora sofrendo de náusea, tontura e perda de sangue. Consegui dormir bem. eu estou com dor de cabeça. No dia seguinte ou ontem estava muito bom, então achei que estava tudo bem. Talvez isso seja bom. Talvez não. Quer dizer, o que senti em campo hoje foi como se um jogador diferente tivesse tomado o meu lugar. Simplesmente não há ritmo, nem ritmo, nem equilíbrio em cada tacada. É um pouco preocupante“.