Nem todo mundo tem a sorte de ter um metabolismo particularmente ativo e rápido. De facto, uma grande parte das pessoas tem de ter o cuidado de se manter em forma ou, em todo o caso, não correr o risco de engordar. Se é verdade que, graças à dieta mediterrânea, temos menos dificuldade em fazer isso do que outros povos, também é verdade que às vezes não é fácil voltar atrás. Por isso, seja por questões de peso, seja por questões de saúde, devemos procurar disciplinar-nos e ter cuidado.

Outros casos

Isso é especialmente verdadeiro se não formos mais muito jovens. Na verdade, os problemas de uma alimentação desequilibrada, que consiste em alimentos muito gordurosos e pouco saudáveis, não repercutem apenas na maneira como nos vemos no espelho. Mas também e sobretudo na nossa saúde física, em termos de inconvenientes e perturbações. Alimentos não saudáveis, de fato, não afetam apenas o colesterol e Pressão, mas também no açúcar no sangue e muitos outros valores. Assim, além de evitar alimentos que possam ser prejudiciais, devemos também tentar incluir na alimentação alimentos úteis, que podem nos ajudar nesse sentido.

Algumas folhas pequenas são suficientes para controlar o colesterol e manter o peso

Entre os componentes potencialmente benéficos que podem nos ajudar a manter valores importantes sob controle, não temos apenas os alimentos do prato principal. Na verdade, embora muitos não saibam disso, é possível encontrar aliados nesse sentido também nas especiarias, ervas aromáticas e plantas. Nesse sentido, vamos conhecer algumas pequenas folhas que são suficientes para controlar o colesterol e manter o peso. Apontamos muito bom origan. Embora não seja muito conhecido por muitos, o orégano tem propriedades muito importantes.

Graças à presença na estrutura de fenóis, óleos essenciais e minerais, traz benefícios relacionados a colesterol e a Peso. de um pesquisar Apresentado no Journal of Internetional Medical Research, na verdade, está claro que o consumo moderado de orégano pode diminuir os níveis de colesterol LDL. Por isso sugerimos incluí-lo na alimentação, sempre sem exageros e talvez após consulta com seu médico. médico. Ao fazê-lo, de facto, não só tornaremos os nossos pratos cada vez mais saborosos, mas também adicionaremos um componente saudável e saudável à nossa alimentação diária.