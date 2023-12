GPs não podem mais comunicar dados

casos Doença do coronavírus-19 Mas saber o número de novas pessoas infectadas é difícil porque monitorandoEmbora não sejam mais obrigatórios desde o fim da pandemia, faltam dados Médicos de família. Alberto Chiriati, Secretário Regional Adjunto da Federação Italiana de Médicos de Família no Lácio, explica bem: “Desde 31 de dezembro passado, os esfregaços gratuitos nas clínicas de clínica geral terminaram e nós, como classe, pedimos para continuar a fazê-los, comprando-os . “Podemos pagar-lhes os mesmos preços que as farmácias, mas a questão é que já não temos acesso ao portal online do distrito.” O que significa isso?

Mecanismo

Que se um paciente apresenta sintomas de Covid-19 mas não sabe se tem ou se é “só” uma gripe e vai ao médico, isso certamente pode determinar qual é qual. vírus Ele pode retornar os sintomas, mas não pode transmiti-los. Então, na verdade, é um positivo imaginário. “Neste momento, apenas as farmácias – continua Chiriati – ou os hospitais, a começar pelas urgências, registam casos positivos e transferem-nos para a região, para permitir a realização das análises pertinentes. Nós, médicos, pedimos para reativar o serviço de transferência de dados em um período como este em que os casos aumentam e há “uma forte suspeita de que muitos positivos não são contabilizados, entre autotestes caseiros e aqueles que nós próprios podemos fazer sem os transmitir”.

Depois há outro perigo relacionado com a resistência à unção. Exceto pelo recente aumento nos testes antes do Natal. Na verdade, muitos, apesar da presença de sintomas, como constipação ou febre, evitam perguntar-se se devem ou não ser testados, mas isso não só leva a riscos que levam a uma combinação de vírus – Covid-19 e gripe. – Mas também afecta as pessoas. Que ainda são frágeis e que devem continuar a ser protegidos.

Tratamentos

Depois, há a questão do tratamento: embora os dois vírus sejam muito semelhantes, o tratamento preventivo para a Covid-19 não é exatamente o mesmo que o tratamento para a gripe sazonal e, além disso, os pacientes com doenças pré-existentes requerem outra atenção farmacológica. Afinal, não se trata de uma questão puramente numérica: saber rapidamente quem é positivo entre aqueles que fazem o teste de swab na farmácia ou no consultório médico equivale a detectar a infecção por um vírus ainda assustador. Actualmente, com base no relatório distrital, a ocupação das enfermarias, embora aumentando, permanece baixa, assim como o impacto nos cuidados intensivos. Isso significa que apesar da infecção pela Covid-19, as internações, mesmo nas unidades mais críticas, permanecem sob controle devido à eficácia da campanha de vacinação, e certamente somada também à imunidade produzida pelo vírus para aqueles que também foram infectados com isso pela vacina. . Portanto, não tem nada a ver com a situação do ano passado ou mesmo com o Natal de 2021. Os médicos também reiteram a importância da vacinação tanto contra a gripe quanto contra a Covid-19. Algumas clínicas, por exemplo, organizaram “ligações gratuitas” de agora até o Natal: ir ao consultório médico mesmo sem ligar e se vacinar, com horário estendido em alguns casos. Um incentivo para tentar conter o “pico” de infecções esperado entre o Natal e o Ano Novo.